Hello Neighbor oder GWENT: Mit einigen kostenlosen Spielen lockt euch GOG, zu Hause zu bleiben und niemanden zu gefährden.

„Bleibt zu Hause!“, bittet der Videospiele-Shop GOG und bietet euch derweil eine Handvoll kostenloser Spiele an, die ihr ohne Bedingungen jetzt sofort downloaden und installieren könnt. Gleichzeitig läuft noch bis zum 30. März 2020 der offizielle Frühlings-Sale, über den allerlei Spiele reduziert auf der Plattform angeboten werden.

Bei den kostenlosen Spielen handelt es sich nicht um AAA-Titel, aber ein Blick dürfte sich dennoch lohnen. Ein paar Highlights unter den kostenlosen Spielen sind:

GWENT: The Witcher Card Game

Hello Neighbor Alpha

Einige Teile aus der Ultima-Reihe

Das Kartenspiel Gwent dürftet ihr schon aus The Witcher 3: Wild Hunt kennen. Hello Neighbor lässt euch das Haus eures Nachbarn erkunden, der euch auf gruselige Art dabei verfolgt und Ultima kennen die Älteren von euch als grandioses Fantasy-Rollenspiel, das heute ein wenig in die Jahre gekommen ist. Werft selbst ein oder zwei Augen auf die Liste an kostenlosen Spielen. Die waren übrigens schon immer kostenlos, aber wenigstens könnt ihr sie jetzt auf einen Blick durchforsten.

Falls ihr mit den Titeln nichts anfangen könnt, sind da immer noch andere Möglichkeiten zum Zeitvertreib: Besucht Steam und spielt über das Wochenende eine der 40 kostenlosen Demos, veranstaltet Online-Filmabende mit Freunden über Netflix oder – ganz einfach – spielt. Falls ihr nicht wisst, was, oder noch inspiriert werden möchtet, habe ich ein paar Vorschläge für euch gesammelt:

Es gibt etliche Möglichkeiten, sich momentan zu Hause die Zeit zu vertreiben. Nutzt die Angebote, meidet vor der Tür Kontakte zu anderen und bleibt gesund! Derweil ist es sicherlich nur eine Frage der Zeit, bis sich weitere Sales und Angebote zu Videospielen häufen werden. Wir halten euch auf dem Laufenden.