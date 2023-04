Die Geschichte rund um einen Fantasy-Hit auf Steam wird immer verrückter. Nach einer Hausdurchsuchung durch die Polizei und der Sperre auf Steam liefern die Entwickler jetzt eine ungewöhnliche aber kreative Lösung, um Dark and Darker weiterzocken zu können.

Steam Facts

Dark and Darker: Entwickler will euch auch ohne Steam zocken lassen

Dark and Darker ist noch nicht mal erschienen und hat trotzdem schon einige Höhen und Tiefen erlebt. Die ersten offenen Alpha-Playtests kamen bei der Community extrem gut an und machten Lust auf den vollständigen Release. Dazu ist es bisher allerdings nicht gekommen. Noch schlimmer: Das Spiel ist sogar von Steam verbannt worden.

Der Entwickler Ironmace Games will aber trotzdem an Dark and Darker weiterarbeiten und dabei auch das Feedback der Community einholen. Ohne Steam muss er dabei allerdings kreativ werden. Auf Discord und Twitter ermutigt er die Spieler darum, sich das Game über einen Torrent-Link herunterzuladen.

Für gewöhnlich ist diese Art der Spieleverbreitung in den Ecken des Internets zu finden, die es mit der Legalität nicht so ernst nehmen. Ironmace Games scheint damit aber kein Problem zu haben und nennt es „old school“. An sich sind Torrent-Downloads immerhin nicht illegal. Der Entwickler gibt außerdem an, dass aufgrund der komplexen Situation noch keine Lösung für das Steam-Problem in Sicht ist (Quelle: Reddit).

Schaut euch hier das wirklich dunkle Gameplay von Dark and Darker an:

Dark and Darker – Alpha Playtest Teaser

Dark and Darker: Spieler müssen vorsichtig sein

Ironmace Games betont außerdem, nur die Links zu verwenden, die vom Entwickler selbst herausgegeben werden. Ansonsten besteht schnell die Gefahr, sich einen Virus einzufangen. Da Discord selbst keine Torrent-Links zulässt, ist der Entwickler inzwischen dazu übergegangen, die Links auf dem offiziellen Twitter-Account zu posten. Die Spieler in den Kommentaren auf Twitter zeigen sich trotzdem nicht überzeugt und wissen teilweise gar nicht, wie sie das Spiel überhaupt installieren sollen (Quelle: Twitter).

Der Grund für die Steam-Sperre von Dark and Darker sind Vorwürfe durch den Publisher Nexon. Dieser gibt an, dass ein Entwickler von Ironmace Games zuvor an einem ganz ähnlichen Spiel für Nexon gearbeitet und Inhalte sowie Code ohne Erlaubnis mitgenommen hat. Ironmace Games beteuern dagegen ihre Unschuld. Der aus dem Streit folgende Rechtsstreit führte dann zum Steam-Rauswurf durch Valve.