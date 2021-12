Über die Feiertage bekommt ihr bei GIGA ein ganzes Paket kostenloser Software zum Download, unter anderem mit dem Top-3D-Hausplaner Ashampoo Home Design 6. Im Folgenden verraten wir euch, welche Programme ihr gratis bekommt und was deren Vorzüge sind.

Download-Special zu Weihnachten: 6 Vollversionen komplett kostenlos

Falls ihr noch Bedarf an zusätzlichen Geschenken habt oder ihr leider gar nichts Passendes bekommen habt, werdet ihr vielleicht bei unseren kostenlosen Software-Downloads zu den Feiertagen fündig.

Neben dem bereits erwähnten Top-Programm Ashampoo Home Design 6 haben wir eine ganze Reihe weiterer, kostenloser Vollversion der Hersteller Ashampoo und Ascomp aus den Bereichen Systemoptimierung, Fotobearbeitung und PDF-Tools für euch im Angebot. Im Einzelnen könnt ihr euch folgende Programme über die jeweiligen Buttons herunterladen:

Ashampoo Home Design 6

Mit Home Design 6 könnt ihr auf komfortable Weise euer Eigenheim am PC entwerfen, einrichten und anschließend in 3D ansehen. Dabei stellt euch das Programm jede Menge Assistenten zur Verfügung, mit welchen ihr schnell zum Ergebnis gelangt.

Ashampoo Photo Optimizer 7

Photo Optimizer 7 verbessert automatisiert und deshalb besonders unkompliziert eure beispielsweise mit dem Smartphone aufgenommenen Fotos. Das Programm kümmert sich dabei unter anderem die Farben, Belichtung, Weißabgleich und Kontrast.

Ashampoo Uninstaller 9

Uninstaller 9 ermöglicht euch die rückstandslose Entfernung nicht mehr benötigter Programme von eurem Rechner. Die Tiefenreinigung des Tools entfernt dabei sogar hartnäckige, mit Bordmitteln nur schwer zu deinstallierende Programme.

Ashampoo WinOptimizer 18

WinOptimizer 18 bringt euer System auf Vordermann, löscht unnötigen Datenmüll und macht euren Rechner wieder schneller. Außerdem könnt ihr mit dem Programm euren Datenschutz sowie eure Privatsphäre verbessern.

Ashampoo Snap 11

Mit Ashampoo Snap 11 könnt ihr beliebige Bildschirmfotos und Bildschirmvideos aufnehmen und diese anschließend auf einfache Weise bearbeiten und teilen.

PDF Imager

Der PDF Imager des Herstellers Ascomp wandelt PDF-Dateien in Bilddateien um, was besonders praktisch ist, wenn ihr PDF-Dokumente in einem Bildbearbeitungsprogramm weiterverwenden möchtet.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).