Weihnachtsgeschenke: Guthabenkarten für Games am beliebtesten

Wenn ihr noch ein Last Minute-Weihnachtsgeschenk sucht, das praktisch ist, jedem Gamer gefallen würde und auf jeden Fall noch ankommt, haben wir etwas für euch: Guthabenkarten! Warum sich diese besonders eignen, erklären wir uns in unserem Artikel.

Eines steht fest: Guthabenkarten für Games sind als Weihnachtsgeschenke besonders beliebt. Mehr als 8,5 Millionen Menschen planen, die kleinen Kärtchen zu Weihnachten zu verschenken. Wenn man genauer darüber nachdenkt, ist das kein Wunder. Denn sofern nicht klar ist, welches Spiel sich der zu beschenkende Gamer am meisten wünscht, ist die Guthabenkarte immer eine gute Wahl. Außerdem geht der Trend in Richtung digitaler Kopien. Immer mehr Gamer entfernen sich von Boxed Versionen, die eh nur einstauben.

Eine Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH ergab, dass Guthaben für Games als Geschenk noch vor Musik und eBooks auf Platz 1 landet. In dieser Umfrage wurden 2.092 Personen gefragt, die zwischen dem 14. und 20.11.2019 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 16 Jahren. Der game, der Verband der deutschen Games-Branche hat die Ergebnisse für euch in einer Grafik zusammengefasst.

Wenn ihr euch dazu entscheidet der Familie, Freund oder Freundin eine Freude zu bereiten, ist eine Guthabenkarte vielleicht nicht kreativ, aber lieber ein unkreatives Geschenk, als etwas worüber sich der Beschenkte im Endeffekt gar nicht freuen würde. Das einzige, was ihr wissen solltet, bevor ihr euch entscheidet, ist die Plattform, auf der die jeweilige Person am liebsten spielt, da es Guthabenkarten für jedes System gibt.

Hier gehts zu den Guthabenkarten auf Amazon:

(digitaler Code)

(digitaler Code)

(digitaler Code)

(digitaler Code)

(Lieferung noch vor Weihnachten garantiert)

Wer die Karte mit Code lieber physisch in den Händen halten möchte, bekommt sie ebenfalls in allen gängigen Supermärkten, Drogerien, Elektronik-Fachhandeln und sogar Tankstellen. Außerdem könnt ihr Guthaben in unterschiedlichen Größen kaufen, somit gibt es für jeden Geldbeutel etwas.

Wer eine Guthabenkarte zu langweilig findet, für den haben wir noch ein bisschen Inspiration parat:

Bilderstrecke starten (11 Bilder) 10 Geschenke für Gamer, die unter keinem Baum fehlen dürfen

Habt ihr schon all eure Weihnachtsgeschenke oder seid ihr eher vom Typ Last Minute-Käufer? Und über was für ein Geschenk würdet ihr euch so richtig freuen? Schreibt es uns gern in die Kommentare.