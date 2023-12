Weltkriegs-Strategie-Tipp wird 2 Jahre nach Release wieder zum Steam-Bestseller

Das realistische und populäre Kriegs-RTS Call to Arms – Gates of Hell hat sich zwei Jahre nach dem Release wieder in den Steam-Charts gemeldet. Dank einer neuen Erweiterung konnte sich das Spiel auf der PC-Plattform neuerdings in den Fokus kämpfen.

Das Echtzeit-Strategie-Spiel Call to Arms – Gates of Hell: Ostfront hat sich auf Steam einen Namen für sein realistisches Gameplay zur Zeit des Zweiten Weltkriegs gemacht. Mit Gates of Hell: Liberation ist für das Spiel nun eine umfangreiche Erweiterung erschienen, die das Hauptspiel erneut in die Steam-Bestseller-Charts spült.

Call to Arms: Kriegs-RTS bekommt neuen DLC

In Call to Arms – Gates to Hell spielt ihr einige der berühmtesten und berüchtigsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs nach. Das Basis-Spiel konzentriert sich, wie es der Name bereits verrät, auf die Ostfront im Krieg zwischen Nazi-Deutschland und der UdSSR. Die neue Erweiterung Liberation bringt nun Schlachten an der Westfront mit der US-Armee ins Spiel. Die Expansion beinhaltet unter anderem 16 neue Singleplayer-Missionen und 20 neue Multiplayer- und 25 neue Eroberungs-Maps.

Schaut euch hier den Trailer zu der neuen Expansion von Call to Arms – Gates of Hell an:

Call to Arms – Gates of Hell: Liberation Trailer

Auf Steam hat das Basis-Spiel Call to Arms – Gates to Hell nach über 11.000 abgegebenen Stimmen ein sehr positive Bewertung vorzuweisen. Spieler loben vor allem den Detailreichtum sowie den großen Realismus, mit dem die Entwickler die Schlachten abgebildet haben. Ihr könnt es euch jetzt für 29,99 Euro auf Steam sichern.

Auch die neue Erweiterung, Liberation, hat übrigens einen guten Start hingelegt – laut über 220 Spielern ist die Wertung ebenfalls sehr positiv. Die Expansion kostet euch derzeit auf Steam 24,50 Euro.

Call to Arms - Gates of Hell: Ostfront Barbedwire Studios

Steam-Charts: Echtzeit-Strategie-Spiel stürmt nach vorne

Zum Release der neuen Erweiterung fanden sich sowohl Call to Arms – Gates of Hell: Ostfront als auch Gates of Hell: Liberation direkt in den Bestseller-Charts auf Steam wieder. Das Strategie-Spiel sicherte sich damit die Plätze 4 und 5 – nur das Steam Deck, Counter-Strike 2 und Call of Duty: Modern Warfare 3 landeten noch davor. (Quelle: Steam)

Fans von Fantasy-RPGs finden auf Steam aktuell ein ganz besonderes Highlight zum Spitzenpreis:

