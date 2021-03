Seit einigen Jahren verträgt das iPhone auch schon mal ein „Tröpfchen“ mehr. Doch so ein „abgesoffenes“ Apple-Handy bringt schon mal Probleme mit sich. Ein zunächst verrückt anmutender Tipp, bringt die erhoffte Lösung.

Seit dem iPhone 7 wurde Apples Smartphone immer resistenter gegen Wasser. Die aktuellen Modelle iPhone 12 (mini) (bei Amazon schon für unter 700 Euro zu haben) und iPhone 12 Pro (Max) sind sogar nach der Norm IP68 zertifiziert und können demzufolge laut Spezifikation bis zu 30 Minuten und in einer Tiefe von bis zu 4 Metern dem kühlen Nass standhalten. Bedeutet: Eine kleine „Tauchtour“ besteht das iPhone ohne ernsthafte Folgen – einfach mit einem fusselfreien Tuch abtrocknen und gut.

iPhone mit Wasser im Lautsprecher: Was Apple empfiehlt ...

Doch nicht immer löst dies am Ende auch tatsächlich alle Probleme. Sehr oft klingt nämlich ein iPhone nach einen solchem Tauchgang sehr dumpf. Die Erklärung: Eingedrungenes Wasser in Lautsprecher und Mikrofon. Apple empfiehlt in diesem Fall folgendes Vorgehen:

„Lege das iPhone mit dem Lautsprecher nach unten auf ein weiches, fusselfreies Tuch, und beobachte, ob Wasser heraustropft. Eingedrungenes Wasser kann die Lautsprecher- und Mikrofonleistung beeinträchtigen, bis es vollständig verdunstet ist.“

Im Anschluss sollte das iPhone getrocknet werden, Apple dazu:

„Um das iPhone zu trocknen, klopfe es sanft mit dem Lightning Connector nach unten auf deine Hand, um überschüssige Nässe zu entfernen. Lege das iPhone in einen trockenen Bereich mit etwas Luftstrom. Das iPhone vor einem Lüfter zu positionieren, der kühle Luft direkt in den Lightning Connector bläst, kann den Trocknungsvorgang beschleunigen.

Doch es gibt noch eine andere, leicht verrücktere Möglichkeit, die wir noch vorstellen möchten ...

Apple bewirbt das iPhone 12, eine kleine Dusche unterm Wasserhahn schadet nicht:

... was verrückt klingt, aber tatsächlich hilft

Um ganz ehrlich zu sein, sonderlich innovativ hört sich Apples Empfehlung nicht an. Bei der Apple Watch agiert der iPhone-Hersteller schon cleverer, denn seit der Series 2 gibt's eine Funktion, bei der durch das Abspielen eines Tons, die Lautsprecher vom Wasser befreit werden. Selbiges wird einfach herausgeblasen. Leider fehlt dem iPhone das praktische Feature.

In die freigewordene Bresche schlägt dafür jetzt die Webseite „FixMySpeakers“. Der Besitzer des abgesoffenen iPhones geht einfach mit dem Handy auf die Webseite, dreht die Lautstärke auf und drückt den Button. Schon wird ein leicht nerviger Ton in passender Frequenz abgespielt und pustet nebenher die Lautsprecher vom Wasser frei – die Kraft reicht sogar für das Wegblasen von kleinen Papierschnipseln aus. Klingt erst mal verrückt, funktioniert aber tatsächlich. Unbedingt mal ausprobieren. Allerdings sollte man darauf achten, seine Mitmenschen nicht allzu lange damit zu belästigen, denn der Ton geht einem schon gehörigen auf den S...