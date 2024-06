Wenn ihr eine Samsung Galaxy Watch 4, 5 oder 6 habt, müsst ihr dieses Update installieren

Samsung ist mit der Galaxy Watch 4 von Tizen auf Wear OS von Google umgestiegen. Seitdem läuft es mit den Smartwatches auch immer besser. Umso nerviger ist es, wenn ein Fehler auftaucht und dadurch noch mehr Menschen betroffen sind. Genau das ist bei allen Wear-OS-Uhren von Samsung passiert. Die Galaxy Watch 4, Watch 5 und Watch 6 sind alle von einem Problem mit einem speziellen Watchface betroffen. Dadurch haben sich die Smartwatches ohne erkennbaren Grund unerwartet neu gestartet.

Samsung-Smartwatches von kuriosem Problem betroffen

Wenn ihr eine Galaxy Watch 4, Watch 5 oder Watch 6 sowie deren Abwandlungen besitzt und euch vielleicht schon gewundert habt, wieso eure Smartwatch hin und wieder einfach so neu startet, dann gibt es nun die Auflösung. Es könnte am Watchface liegen, das ihr aktuell verwendet. Bereits seit einigen Tagen beschweren sich Besitzerinnen und Besitzer der genannten Uhren darüber, dass diese ohne Vorwarnung hin und wieder einfach neu starten. Wie sich schnell herausgestellt hat, hatten alle betroffenen Uhren eins gemeinsam: das Watchface mit der Bezeichnung Digital Neon (Quelle: SamMobile).

Wenn ihr also das schicke Watchface auf eurer Samsung-Smartwatch verwendet und euch wundert, wieso die Uhr einfach so neu startet, dann liegt es daran. Samsung hat den Fehler bereits anerkannt und eine neue Version des Watchfaces veröffentlicht. Ihr müsst dafür in der Galaxy-Wearable-App auf das Digital-Neon-Watchface gehen und dort in den Eigenschaften nach einem Update suchen. Habt ihr es installiert, könnt ihr das Watchface wieder ganz normal nutzen und müsst keine Angst haben, dass die Smartwatch ohne Vorwarnung neu startet.

Das sind die aktuell besten Smartwatches:

Neue Samsung-Smartwatches stehen vor der Tür

Bald wird Samsung mit der Galaxy Watch 7, Watch 7 Classic und Watch Ultra drei neue Uhren vorstellen, die technisch und optisch ordentlich auffahren. Besonders das teure Ultra-Modell soll in den Luxus-Bereich eingreifen, der aktuell von der Apple Watch Ultra beherrscht wird. Wir werden euch mit allen Informationen versorgen, wenn die Uhren offiziell vorgestellt wurden.

