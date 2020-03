Wenn Super Mario Bros. und Call of Duty ein Kind hätten, es aber nach Papa kommt

– Dann entsteht ein First-Person-Shooter der anderen Art: Ein Entwickler hat World 1-1, also das erste Level aus Super Mario Bros., in einen echten Shooter verwandelt. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen.

In Sean Noonans Neu-Kreation von Super Mario Bors. geht es in echter FPS-Manier mit der Waffe im Anschlag in der 3D-Spielwelt. Nur, dass ihr als Mario keine Projektile verschießt, sondern – im Sinne des Charakters – Saugglocken.

The Super 1-1 Challenge heißt das Spiel von Entwickler Noonan, der Lead-Level-Designer für das kommende Gears Tactics ist und schon an Spielen wie Far Cry und Watch Dogs gearbeitet hat. Werft einen Blick auf den Super Mario Bros-Shooter:

Neben dem klassischen Jump’n’Run-Part gilt es natürlich, den Goombas mit der Saugglocken-Kanone das Gesicht wegzuschießen. Was, zugegebenermaßen, bei einer Kreatur, die zu 90 Prozent aus Gesicht besteht, nicht gerade schwer ist. Bei der Challenge müssen goldenen und acht rote Münzen so schnell wie möglich gesammelt werden. Das Spiel findet ihr auf itch.io, und ist als Teil der Mapcore-Challenge von Voice-Chat-App Discord entstanden-

Jetzt heißt es eigentlich nur noch, das Spiel kostenlos herunterladen und eine Rekordzeit aufstellen. Was würdet ihr von einem umfangreicheren Super Mario-Spiel in diesem Stil halten?

