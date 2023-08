Wer braucht Diablo 4? Die nächste Season in Diablo 3 wird fantastisch

Auf den öffentlichen Testservern steht die finale Season von Diabolo 3 bereit. In den vorläufigen Patchnotes sind einige Features zu finden, die sich die Community schon seit Jahren wünscht.

Diablo 3: Season 29 steht in den Startlöchern

Vom 15. bis zum 29. August 2023 testet Blizzard die Inhalte und Änderungen für die 29. und finale Season von Diablo 3 auf dem PTR. Die vorläufigen Patchnotes stimmen viele Fans positiv, da auch einige Inhalte dazu kommen, die bei der Community schon seit Jahren auf dem Wunschzettel stehen.

Das Season-Thema trägt den Namen „Visions of Enmity“, zu Deutsch also Visionen der Feindseligkeit oder Feindschaft. Die PTR-Patchnotes gibt es in der Regel nicht in deutscher Sprache. Das Hauptmerkmal sollen „diabolische Risse“ sein, dabei handelt es sich um Portale, die in andere Dimensionen führen. Dort warten nicht nur mächtige Gegner, sondern auch reichlich Beute auf euch. Innerhalb der Portale können sogar weitere Risse entstehen.

Eine weitere Neuerung betrifft das Paragon-System. Ursprünglich gibt es kein Limit für die Paragon-Punkte, doch in Season 29 soll bei 800 Schluss sein. Dafür kann in jedes Attribut aus den vier Kategorien nun ein Maximum von 200 statt 50 Punkten investiert werden, was zu neuen spannenden Möglichkeiten für Builds sorgen kann. Bei den Klassen werden der Kreuzritter, der Dämonenjäger und der Hexendoktor überarbeitet. (Quelle: Blizzard).

Diablo 3 erfüllt Community-Wünsche

Seit Jahren wünscht sich die Community den aus Patch of Exile bekannten Modus „Solo Self Found“. In diesem Spielmodus seid ihr völlig auf euch gestellt. Es ist eine reine Singleplayer-Erfahrung für Soft- und Hardcore-Spieler, in der weder mit anderen gespielt noch gehandelt werden kann. Der Modus besitzt eine eigene Rangliste und ist für Spieler, die möglichst direkt und fair mit anderen konkurrieren wollen.

Ebenfalls durch die Community angeregt wurde eine Änderung bei der Season-Reise. Ihr müsst jetzt keinen Set Dungeon mehr meistern, sondern ein Echoing-Nightmare-Portal. Auf Wunsch der Fans wurden die Maps Corvus, Ice Caves und Spider Caves aus dem Map-Pool für Greater Rifts gestrichen.

Ein konkretes Startdatum hat Season 29 noch nicht, Blizzard wird zunächst das Feedback vom PTR auswerten. Nach dieser finalen Season wird in Diablo 3 alter Content wiederholt. Spieler dürfte es jedoch freuen, dass der aus Season 28 bekannte Altar der Riten, in dieser Phase ein fixes Feature für alle eure Charaktere und nicht nur die Saisonalen wird. (Quelle: Adam Fletcher via X).