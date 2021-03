Bei Telegram wird es bald auch Audio-Räume wie bei der Hype-App Clubhouse geben. In der Beta-Version des Messengers sind entsprechende Informationen aufgetaucht. Damit lassen sich die Sprach-Chats auch in Kanälen und nicht nur in Gruppen bei Telegram nutzen.

Telegram: Sprach-Chats in Kanälen geplant

Nachdem die App Clubhouse einen echten Nerv getroffen hat, bemühen sich auch die Entwickler anderer Apps darum, ähnliche Funktionen zur Verfügung zu stellen. Wie sich jetzt herausstellt, arbeiten auch die Programmierer des Messengers Telegram an Audio-Räumen, wie sie bei Clubhouse zu sehen oder besser gesagt zu hören sind.

In der finalen Version von Telegram für Android und iOS sind die Sprach-Chats für Kanäle bislang noch nicht zu finden. Dass Telegram überhaupt an einer solchen Funktion arbeitet, hat der bekannte Leaker WABetaInfo herausgefunden. Bei Twitter hat er auch gleich Screenshots veröffentlicht, welche die Sprach-Chats in Kanälen bei Telegram in ihrer jetzigen Form zeigen. Bisher konnten derartige Unterhaltungen nur in Gruppen bei Telegram genutzt werden.

Die geplanten Sprach-Chats bei Telegram:

Es bleibt abzuwarten, ob die Nutzer der WhatsApp-Alternative Telegram die geplante Funktion annehmen werden oder ob es sich letztlich nur um ein kurzweiliges Gimmick handelt, das schnell wieder vergessen wird.

Unklar bleibt auch das nicht gerade unwichtige Thema der Moderation, mit dem Clubhouse zu kämpfen hat. Die App steht auch wegen mangelndem Datenschutz in der Kritik. Für Android-Handys ist Clubhouse weiterhin nicht verfügbar.

Telegram: Entwicklung läuft auf Hochtouren

Da sich immer mehr Nutzer von WhatsApp verabschieden, nutzt man bei Telegram die Gunst der Stunde. In letzter Zeit wurde der Messenger für Android und iOS deutlich ausgebaut. Kürzlich kam unter anderem das automatische Löschen von Nachrichten nach 24 Stunden oder 7 Tagen hinzu. Auch Widgets auf dem Homescreen stehen als neues Feature zur Verfügung. Darüber hinaus hat man das Einladungs-System überarbeitet.