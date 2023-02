In WhatsApp-Gruppenchats kann es schnell mal unübersichtlich werden. Das wissen auch die Macher hinter dem beliebten Messenger und haben sich jetzt eine Lösung ausgedacht, damit wichtige Informationen nicht verloren gehen. Vor allem Vergessliche werden die neue Funktion lieben.

WhatsApp Facts

Kleine Neuerungen können manchmal eine große Wirkung haben. In diese Kategorie fällt auch eine neue Funktion, die WhatsApp für die populären Gruppenchats plant: Angeheftete Nachrichten.

WhatsApp arbeitet an Anheft-Funktion für Gruppenchats

Der Name ist hier Programm: Künftig wird es in Gruppenchats die Möglichkeit geben, Nachrichten anzuheften (Quelle: WABetainfo). So sollen wichtige Informationen im Schwall von neuen Nachrichten nicht mehr verloren gehen. Nützlich ist das zum Beispiel für Verabredungen. Ort, Datum und Uhrzeit können dann ganz oben im Chat angeheftet werden. Die üblichen Fragen à la „Wann wollten wir uns nochmal treffen?“ entfallen dann.

WhatsApp wird die Nutzer künftig darauf hinweisen, wenn eine Nachricht in Gruppenchats angeheftet wurde – und ggf. um ein Update bitten. (Bildquelle: WABetainfo)

Bequem: WhatsApp wird Nutzer künftig informieren (siehe Bild oben), wenn eine Nachricht in einem Gruppenchat angeheftet wurde. Denn um angeheftete Nachrichten sehen und nutzen zu können, ist eine aktuelle WhatsApp-Version nötig.

Aktuell wird die neue Anheft-Funktion für WhatsApp-Gruppenchats intern getestet. Wann der Messenger sie offiziell macht und für alle ausrollt, ist noch nicht bekannt.

Zu WhatsApp gibt es viele Alternativen:

Sprach-Nachricht als WhatsApp-Status

Ebenfalls der Übersichtlichkeit in WhatsApp-Gruppen dienen längere Titel und Beschreibungen. Die können künftig 100 statt 25 Zeichen (Titel) sowie 2.048 statt 512 Zeichen (Beschreibung) lang sein.

Bereits freigeschaltet und damit für alle verfügbar ist der neue Sprach-Status. Damit können WhatsApp-Nutzer einen Status als Sprach-Nachricht einstellen und so Freunden und Familien akustisch mitteilen, was bei ihnen gerade so los ist.