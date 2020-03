WhatsApp: Dark Mode für Android und iOS ist da – so schaltet ihr ihn ein

Dem WhatsApp-Messenger wurde nach unendlich langer Wartezeit ein Dark Mode für Android und iOS spendiert. GIGA verrät euch, wie ihr den Dark Mode einschaltet.

WhatsApp: Dark Mode für alle

Ab sofort können Nutzer der Beta von WhatsApp für Android den Dark Mode aktivieren. Nach Monaten, wenn nicht Jahren der Entwicklung, von Tests und Spekulationen ist die lang ersehnte Funktion nun endlich verfügbar. Um an den Dark Mode von WhatsApp zu kommen müsst ihr die Beta-Version nutzen und das heutige Update mit der Version 2.20.13 installieren. Ist das der Fall, könnt ihr den Nachtmodus wie folgt aktivieren:

Einstellungen öffnen

Auf Chats gehen

Das Design wählen

Hell, Dunkel oder Systemeinstellung aktivieren

Sobald ihr auf „Dunkel“ oder „Systemeinstellung“ eingestellt habt, wird der Dark Mode aktiviert. Ihr müsst dafür nicht einmal die App schließen. Das Design ändert sich sofort. Wenn ihr „Systemeinstellung“ wählt, stellt sich WhatsApp so um wie der Dark Mode von eurem Smartphone. Verwendet ihr also immer den Nachtmodus, bleibt WhatsApp auch immer dunkel. Habt ihr bestimmte Zeiten eingestellt, wird WhatsApp je nach Uhrzeit mit hellem oder dunklem Design angezeigt.

Obwohl es sich bisher nur um eine Beta-Version handelt, funktioniert alles ohne Probleme. Alle Farben sind gut aufeinander abgestimmt. Fehler haben wir bisher noch keine gefunden. Erster Eindruck ist in jedem Fall sehr gut.

Wieso sollte man den Dark Mode von WhatsApp nutzen?

Der Dark Mode von WhatsApp hat zwei große Vorteile:

Die Lesbarkeit der Inhalte in dunklen Lichtbedingungen verbessert sich deutlich. Die Farben wirken einfach angenehmer, sodass man nicht geblendet wird.

Außerdem wir die Akkulaufzeit eines Smartphones mit OLED-Display verbessert.

Facebook hat es also endlich geschafft, den Dark Mode in WhatsApp für Beta-Nutzer zu aktivieren. In Kürze dürfte der Rollout sicher in der finalen Version stattfinden und dann auch für iPhones. Wenn ihr jetzt Lust drauf habt, den Dark Mode von WhatsApp auf eurem Android-Handy zu nutzen, dann verrät euch GIGA in diesem Artikel, wie ihr die Beta-Version installieren könnt.