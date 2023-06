WhatsApp hat zwei neue Funktionen eingeführt. Eine davon ist wirklich praktisch und könnte euren Alltag erleichtern. Ihr könnt nämlich Einfluss darauf nehmen, wer euch anrufen kann. WhatsApp bietet zudem einen neuen Service an, um den Datenschutz zu checken.

WhatsApp sperrt unbekannte Anrufer aus

WhatsApp hat zweite neue Funktionen eingeführt, die jeder sofort nutzen kann. Das Unternehmen möchte damit die Privatsphäre und den Datenschutz stärken. Folgende Neuerungen stehen euch zur Verfügung:

Unbekannte Anrufer stummschalten: Ab sofort könnt ihr Anrufe über WhatsApp von unbekannten Anrufern stummschalten. Ihr bekommt also keine Benachrichtigung mehr und auch kein Anruf-Fenster zu sehen, wenn eine unbekannte Nummer bei euch anruft. In der Anrufliste wird der Anruf trotzdem noch angezeigt, doch es klingelt einfach nichts. Unter Einstellungen, Datenschutz und Anrufe könnt ihr die Funktion aktivieren.

Datenschutzcheck: Unter Einstellungen und Datenschutz wird euch nun ganz oben ein Datenschutzcheck angeboten. Damit könnt ihr direkt überprüfen, wie denn die wichtigsten Datenschutzeinstellungen festgelegt sind und ob ihr da noch etwas ändern wollt, um euch besser zu schützen.

Über den Datenschutzcheck könnt ihr überprüfen, wie es um die Datenschutzeinstellungen in WhatsApp steht. (Bildquelle: WhatsApp

Die wichtigsten Einstellungen werden dabei in einer kleinen Übersicht aufgezeigt und genau erklärt, was es damit auf sich hat. Solltet ihr definitiv mal gemacht haben, um die Einstellungen zu prüfen, die sonst gar nicht so einfach zu finden sind.

Weitere wichtige Funktionen checken

Bereits vor einiger Zeit hat WhatsApp eine Funktion eingeführt, mit der ihr euren Online-Status verbergen könnt. Dieses Feature sollte jeder aktivieren, der nicht von anonymen Kontakten ausgespäht werden möchte. Auch Stalker-Apps haben dann keine Chance mehr. Nehmt euch also ein paar Minuten und checkt den Datenschutz der WhatsApp-Einstellungen.