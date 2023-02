Ob Selfie, Gruppenfoto oder Schnappschuss aus dem Urlaub: Über WhatsApp lassen sich Fotos in Sekundenschnelle mit Freunden und Familie teilen. Bisher behinderte aber eine strenge Grenze den Foto-Spaß. Die wird nun deutlich gelockert. iPhone-Nutzer müssen aber noch warten.

WhatsApp kann mehr als nur Textnachrichten. Zu den beliebtesten Funktionen des Messengers gehört der Foto-Versand. Das weiß auch WhatsApp, weshalb die Entwickler jetzt eine nervige Begrenzung gelockert haben.

WhatsApp ermöglicht Versand von 100 Bildern oder Videos auf einmal

Ab sofort ist es möglich, 100 Bilder oder Videos auf einmal zu verschicken. Zuvor lag die Grenze bei 30 Bildern oder Videos, die WhatsApp-Nutzer in einem Schwung versenden konnten. Das kann zum Beispiel bei Urlaubsfotos ganz praktisch sein, Schulaufführungen oder anderen Events, bei denen viele Fotos geschossen werden.

Auf der Produktseite im Google Play Store informiert WhatsApp über die nützliche Neuerung. Auch auf einer eigenen FAQ-Seite ist von der neuen Foto-Grenze die Rede (Quelle: WhatsApp).

Merkwürdig: Im Apple App Store gibt es noch keinen entsprechenden Eintrag. Und auch die FAQ-Seite behandelt nur die Android-Version von WhatsApp. Offenbar müssen WhatsApp-Nutzer mit einem iPhone noch etwas länger warten, bis die neue Foto-Grenze bei ihnen freigeschaltet wird.

WhatsApp-Status bekommt fünf neue Funktionen

Trotz des Erfolgs liegen die WhatsApp-Entwickler nicht auf der faulen Haut – im Gegenteil. Zuletzt wurde der beliebte WhatsApp-Status ordentlich aufgebohrt und um fünf neue Funktionen erweitert. In Zukunft soll es in WhatsApp außerdem möglich sein, Bilder in voller Qualität zu versenden. Bisher beschränkt der Messenger noch die versendeten Bilder.