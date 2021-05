WhatsApp für Oma und Opa? Das geht! Seniorenhandys von Emporia bieten die ideale Kombination aus Ausstattung und einfacher Bedienung. Wir zeigen euch drei Modelle, die sich lohnen.

Gerade in der aktuellen Zeit ist das Besuchen von Familienmitgliedern nicht immer ganz einfach und das Wiedersehen vielleicht mit einem zu hohen Risiko behaftet. Umso besser also, wenn man mit der Oma oder dem Opa zumindest vorübergehend via WhatsApp & Co. auch Video-Telefonate führen kann. Damit das für ältere Personen leicht ist, bieten sich Seniorenhandys wie von Emporia an, die speziell auf eine einfache Menüführung mit großen App-Icons ausgelegt sind.

Seniorenhandy mit WhatsApp ab 139 Euro

Das Emporia Smart.4 mit 32 GB bekommt ihr bereits für 139 Euro bei MediaMarkt oder Saturn inklusive Versand. Mit seinem 5-Zoll-Display bietet es ausreichend Platz, um jede App, Fotos oder Videos groß genug anzeigen zu lassen. Bereits integriert ist außerdem eine Notruf-Funktion und Unterstützung für den Google Assistant. Zur Ausstattung zählen ...

Android 10

Spritzwasser-Schutz (IP54)

Quadcore-Prozessor

32 GB Speicher (auf 64 GB erweiterbar)

3 GB RAM

micro-SD-Speicherkartenslot zur Speichererweiterung

13 MP Rückkamera

5 MP Frontkamera

2.500 mAh

Emporia SMART.4 (32 GB)

Emporia Smart.5 mit bis zu 256 GB Speicher

Für alle, die besonders viele Fotos und Videos auf dem Handy speichern möchten, lohnt sich alternativ das Emporia Smart.5. Hier kann der 32-GB-Speicherplatz auf satte 256 GB via micro-SD erweitert werden. Mit einem etwas größeren 5,5-Zoll-Display, Bluetooth 5.0, USB-C-Anschluss und 3.550 mAh Akkukapazität kann sich das Seniorenhandy sehen lassen. Das günstigste Angebot gibt es aktuell bei MediaMarkt und Saturn für 231,53 Euro.

Emporia SMART.5 (32 GB)

Günstiges Seniorenhandy unter 60 Euro

Zwar ohne WhatsApp, aber dafür zum Schnäppchen-Preis gibt es das Emporia Simplicity Seniorenhandy für reduzierte 57,19 Euro statt 68,23 Euro. Das Angebot gilt aktuell ebenfalls bei MediaMarkt und Saturn und lohnt sich für alle, die ohne großen Schnickschnack schnell und einfach telefonieren möchten. Zu den Highlights des kompakten Tastenhandys zählen:

Spritzwasser-Schutz (IP54)

LED-Taschenlampe

beleuchtete Tasten

Notfall-Taste

3 Schnellwahltasten

für Hörgeräte-Träger geeignet

Emporia SIMPLICITY Seniorentelefon

