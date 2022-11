WhatsApp erhält in regelmäßigen Abständen neue Funktionen. Dieses Mal sieht es aber anders aus, denn WhatsApp hat keine andere Wahl, als eine Funktion für Desktop-Nutzerinnen und -Nutzer zu entfernen. Das ist die Folge einer Entscheidung, die das Unternehmen fürs Smartphones getroffen hat.

WhatsApp entfernt Funktion in Desktop-Apps

Normalerweise berichten wir darüber, dass WhatsApp neue Funktionen erhält und dadurch verbessert wird. Dieses Mal müssen wir euch darüber unterrichten, dass WhatsApp für Desktop eine Funktion verliert. Seit dem 1. November 2022 könnt ihr keine selbstlöschenden Nachrichten mehr anschauen oder verschicken. Ihr könnt die Nachrichten in der Desktop-Version von WhatsApp für PCs und Macs einfach nicht mehr sehen. WhatsApp informiert euch nur darüber, dass ihr eine selbstlöschende Nachricht erhalten habt und diese nur am Handy anschauen könnt (Quelle: WABetaInfo).

Die Entfernung der Möglichkeit zur Ansicht von selbstlöschenden Nachrichten auf dem Desktop ist eine Folge einer kürzlichen Blockade auf Smartphones. Dort könnt ihr nämlich keine Screenshots mehr von selbstlöschenden Nachrichten machen. Da sich das auf dem PC oder Mac nicht verhindern lässt, hat WhatsApp sich jetzt dazu entschlossen, die Funktion einfach komplett zu entfernen. So schützt WhatsApp euch vor ungewollten Konsequenzen. Habt ihr so eine Nachricht erhalten, müsst ihr diese am Smartphone öffnen und anschauen.

WhatsApp bald nicht mehr kostenlos?

Während die Geschäftszahlen von Meta wegen des Metaverse immer schlechter werden, sollen Teams versuchen, mit WhatsApp Geld zu verdienen. Es wird nach Möglichkeiten gesucht, um den teuren Kauf zu kompensieren. Dazu hat Mark Zuckerberg persönlich aufgefordert. Was WhatsApp kosten wird und ob davon wirklich die Endkunden und nicht nur die Geschäftskunden betroffen sind, wissen wir aktuell nicht. Mit WhatsApp Premium wurde schon ein solcher Vorstoß durchgeführt. Es wird spannend sein zu sehen, ob sich in die Richtung etwas tut.

