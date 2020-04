WhatsApp: Gruppenchats erhalten praktische Neuerung

In Krisenzeiten ist die Kommunikation mit Familie und Freunden besonders wichtig. Das weiß auch WhatsApp, weshalb der beliebte Messenger jetzt die Gruppenchats mit einem neuen Feature versehen hat.

Ob für die Uni, den Sportverein oder als Plauderecke mit den besten Kumpeln: Jeder von uns ist wohl in mindestens einem WhatsApp-Gruppenchat vertreten. Wird in Gruppenchats bisher vor allem schriftlich miteinander kommuniziert, könnten in Zukunft aber Telefonate oder Videoanrufe eine größere Rolle spielen.

WhatsApp-Gruppenchats: Telefonate oder Videoanrufe einfacher starten

Denn WhatsApp macht es jetzt noch einfacher, einen Anruf oder einen Video-Chat im Gruppenchat zu starten. Für Gruppenchats mit vier oder weniger Personen soll man einen Call sofort starten können, verkündet der Messenger auf Twitter. Im entsprechenden Gruppenchat muss man nur auf das entsprechende Icon tippen – et voilà, schon startet man einen Anruf oder Videoanruf mit allen Teilnehmern.

Weshalb WhatsApp das neue Feature auf Gruppenchats mit vier oder weniger Mitgliedern beschränkt, ist nicht bekannt. Ähnliche Fragen stellen auch Twitter-Nutzer, eine Antwort seitens WhatsApp steht aber noch aus.

WhatsApp: Neue Features werden stetig entwickelt

Obwohl WhatsApp den Markt der Messaging-Apps völlig dominiert und mehr als 5 Milliarden Mal im Google Play Store heruntergeladen wurde – von den Downloads im Apple App Store ganz zu schweigen – ruhen sich die Entwickler nicht auf ihre Lorbeeren aus. Erst kürzlich wurde bekannt, dass WhatsApp eine Multi-Geräte-Unterstützung plant, womit sich der Messenger mit der gleichen Nummer auf mehreren Geräten parallel nutzen lassen soll. Und mit Nachrichten, die sich nach einer gewissen Zeit selbst zerstören, soll WhatsApp ein beliebtes Feature von anderen Social-Media-Apps und Messengern übernehmen.

Trotz des Erfolges bleibt WhatsApp also nicht stehen, sondern entwickelt sich stetig weiter – die Nutzer freut es.