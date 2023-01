WhatsApp arbeitet seit Monaten an einer neuen Funktion für den Status. Ab sofort können ausgewählte Android-Nutzerinnen und -Nutzer auf das kommende Feature zugreifen. Damit seid ihr bei euren Status-Nachrichten viel freier und müsst nicht mehr einen Umweg gehen.

WhatsApp startet Sprach-Status

Mitte Juli 2022 wurde bekannt, dass WhatsApp eine neue Funktion einführen will, mit der ihr Sprachnachrichten im Status teilen könnt. Bisher war das so in der Form nicht möglich. Damals konnte noch niemand auf die Funktion zugreifen. Jetzt ist das zumindest für einige Nutzer möglich, die die Beta-Version 2.23.2.8 von WhatsApp für Android installiert haben. Mit etwas Glück könnt ihr ab dieser Version einen Sprach-Status abschicken (Quelle: WABetaInfo).

Wenn bei euch die neue Sprach-Status-Funktion aktiv ist, dann taucht beim Erstellen einer Status-Nachricht jetzt zusätzlich ein Mikrofon-Symbol auf, mit dem ihr eine maximal 30 Sekunden lange Sprachnachricht aufnehmen könnt. Die Sprachnachricht bleibt wie bei anderen Status-Meldungen für 24 Stunden abrufbar. Der Status kann aktuell aber nur von den Kontakten abgehört werden, die schon die neuste WhatsApp-Version installiert haben. Ansonsten funktioniert das Ganze noch nicht. Entsprechend solltet ihr eher noch etwas warten, bis alle das neue Feature verwenden können.

Der Sprach-Status ist zwar bisher nur in der Android-Version von WhatsApp aufgetaucht, wird in der finalen Umsetzung aber auch für iOS erscheinen, sodass systemübergreifend Sprachnachrichten im Status von WhatsApp abgehört werden können.

WhatsApp: Neue Funktion aktivieren

Erst vor kurzer Zeit hat WhatsApp eine neue Funktion erhalten, die eure Privatsphäre schützt. Damit könnt ihr euren Online-Status verbergen und euch so vor Kontakten aber auch Online-Diensten schützen, die euch ausspionieren. Wer WhatsApp nutzt, sollte diese Funktion aktivieren und sich absichern.

