WhatsApp hat nun offiziell angekündigt, dass ab sofort eine neue Funktion ausgerollt wird, die ihr euch seit Jahren gewünscht habt. Damit wird eine neue 15-Minuten-Regel eingeführt, die jeder von euch kennen und beachten sollte. Es geht um das Bearbeiten von Nachrichten, die ihr schon verschickt habt.

WhatsApp ermöglicht das Bearbeiten von verschickten Nachrichten

WhatsApp hat es mit einem kurzen Teaser-Video angekündigt und jetzt hat das Unternehmen die Funktion wirklich eingeführt. Ab sofort könnt ihr bereits verschickte Nachrichten bearbeiten und so Fehler wieder beseitigen, ohne die komplette Nachricht löschen zu müssen. Das funktioniert innerhalb von 15 Minuten nach dem Versand der Nachricht (Quelle: WhatsApp).

Um eine bereits verschickte Nachricht in WhatsApp zu bearbeiten, müsst ihr länger auf diese drücken und bearbeiten wählen. Diese Option steht euch nur zur Verfügung, wenn ihr sie innerhalb von 15 Minuten nach dem Versand nutzt. So könnt ihr Fehler korrigieren oder mehr Kontext liefern, wenn ihr euch in eurer Nachricht nicht genau ausgedrückt habt. Jede bearbeite Nachricht wird auch als bearbeitet markiert. So wissen die Empfänger, dass sich an der Nachricht etwas geändert hat.

Was ihr genau an eurer bereits verschickten Nachricht geändert habt, zeigt WhatsApp natürlich nicht an. Wenn der Empfänger die Nachricht in der Zwischenzeit nicht gesehen hat, wird nur die bearbeitete Nachricht angezeigt.

Neue Funktion wird aktuell ausgerollt

Die neue Funktion zum Bearbeiten von bereits verschickten Nachrichten wird in WhatsApp aktuell weltweit ausgerollt. Laut dem Unternehmen kann es einige Zeit dauern, bis wirklich jeder die neue Funktion nutzen kann. Da sie aber schon offiziell angekündigt wurde, dürfte es nicht zu lange dauern. Sie ist auf allen Plattformen verfügbar. Achtet nur drauf, dass ihr die neueste Version von WhatsApp installiert habt und probiert es einfach aus.

