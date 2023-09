WhatsApp lenkt ein: Neue EU-Regel verändert alles

Ohne WhatsApp geht es nicht: Wer mit Freunden und Familie in Kontakt bleiben möchte, kommt am Messenger kaum vorbei. Genau diese Vormachtstellung ist der EU ein Dorn im Auge. Eine neue Regel zwingt WhatsApp zum Einlenken. Profitieren könnten Nutzer von Signal, Telegram und anderen Konkurrenten.

Drei Buchstaben, die es in sich haben: DMA. Der sogenannte Digital Markets Act der EU wirbelt die Technik-Welt ganz schön auf. Große Onlineplattformen sollen an die Kette gelegt werden. Wer eine marktbeherrschende Stellung hat, wird besonderen Regeln unterworfen. WhatsApp gehört dazu – und arbeitet im Hintergrund schon daran, die neue EU-Regel einzuhalten.

WhatsApp arbeitet an Chats mit anderen Messengern

Denn der Digital Markets Act zwingt zur Interoperabilität. Was sich langweilig-technisch anhört, kommt einer Revolution gleich. Damit wird WhatsApp gezwungen, sich gegenüber anderen Messengern zu öffnen. Dass das mehr als nur vage Zukunftsmusik ist, zeigt die WhatsApp-Beta für Android (2.2.3.19.8). Dort ist bereits der Menüpunkt „Third-party chats“ (Drittanbieter-Chats) enthalten.

Wie genau WhatsApp die EU-Regel umsetzen wird, welche anderen Messenger kompatibel sein und wann die neuen Drittanbieter-Chats offiziell ausgerollt werden – darüber herrscht derzeit noch Unklarheit. WhatsApp hat noch ein halbes Jahr Zeit, um die Anforderungen aus dem DMA umzusetzen (Quelle: WABetainfo).

Ebenfalls unklar ist, ob und wie WhatsApp die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung beim Chat mit anderen Messengern aufrechterhalten kann und ob die Drittanbieter-Chats lediglich in der EU zur Verfügung stehen werden oder weltweit.

Videoversand in HD-Qualität möglich

Bereits verfügbar ist der neue HD-Videoversand in WhatsApp. Der Name ist hier Programm: Der beliebte Messenger erlaubt seit kurzem das Verschicken von Videos in HD-Qualität. Maximal sind Videos mit einer Auflösung von 1.280 x 720 Pixeln möglich. Der Videoversand in HD verbraucht aber mehr Speicherplatz und – wenn man nicht im WLAN ist – auch mehr Datenvolumen.

