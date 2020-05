Bildquelle: GIGA

WhatsApp ist der aktuell wichtigste Messenger der Welt. Nun wurde eine Funktion erweitert, die wir in der heutigen Zeit sehr häufig verwenden. GIGA verrät euch, was ihr nun tun könnt und was ihr beachten müsst.

WhatsApp: Mehr Teilnehmer bei Gruppenanrufen

WhatsApp hilft uns in der aktuell sehr schwierigen Lage dabei mit der Familie und Freunden in Kontakt zu bleiben, auch wenn man sich nicht mehr ohne Weiteres treffen darf. Bisher lassen sich Gruppenanrufe mit bis zu vier Personen durchführen. Genau dieses Limit hat WhatsApp nun erhöht. Ihr könnt nun mit acht Personen einen Sprach- oder Videoanruf gleichzeitig durchführen. So könnt ihr mit mehr Freunden und Familienmitgliedern plaudern und euch sehen.

Im Endeffekt muss man sich fragen, mit wie vielen Personen gleichzeitig ein privates Gespräch über WhatsApp sinnvoll ist. Für Meetings dürfte sich die Lösung von WhatsApp kaum eignen, da die Funktion nur auf dem Smartphone verfügbar ist. Da startet aktuell Zoom durch. Trotzdem ist es doch sehr sinnvoll, wenn man ab und zu mit mehreren Menschen gleichzeitig telefonieren kann. Es gibt immer was zu erzählen und wenn man sich nicht treffen kann, ist das eine gute Möglichkeit den Kontakt zu halten.

Wie kann ich die neue Funktion verwenden?

Die Erweiterung der Sprach- und Videoanrufe in WhatsApp ist ab sofort aktiviert. Sie ist für Android- als auch iOS-Nutzer verfügbar. Man muss die neueste Version von WhatsApp installiert haben. Ihr könnt dann mit insgesamt mit bis zu acht Kontakten einen Anruf tätigen. Die Bedienung ändert sich nicht. Startet einfach in der Gruppe einen Anruf per Sprache oder mit Video.

Es wäre gut möglich, dass WhatsApp das Limit in Zukunft noch weiter erhöht. Acht Personen gleichzeitig dürften aber erst einmal reichen. GIGA wird euch informieren, wenn sich bei dieser Funktion noch etwas tut. Bisher funktioniert die neue Erweiterung sehr gut, wie wir selbst schon ausprobieren konnten.