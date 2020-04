Bildquelle: GIGA

WhatsApp hat uns ein paar neue Sticker spendiert. Was eigentlich immer eine nette Sache ist, hat in diesem Fall aber einen ernsten Hintergrund. Die Botschaft ist klar: Gemeinsam schaffen wir es durch die globale Pandemie.

WhatsApp: Neue Sticker zu COVID-19 veröffentlicht

Sticker über den Messenger WhatsApp zu verschicken gehört für viele Menschen zum Alltag. Bedingt durch Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen sind Nachrichten, Bilder und eben auch Sticker in letzter Zeit nochmal populärer geworden als sonst schon. Das hat auch WhatsApp erkannt und bietet nun eine ganze Reihe neuer digitaler Aufkleber für alle Systeme an. Die Sticker wurden in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erarbeitet und haben eine klare Botschaft, die sich auch im Namen des Sticker-Sets bemerkbar macht: „Gemeinsam zuhause“.

In der offiziellen Ankündigung im Blog von WhatsApp wird die Funktion nochmal genauer erläutert. Dort heißt es: „Mit diesem Set kann auf kreative Weise daran erinnert werden, sich die Hände zu waschen, Abstand zu halten, Sport zu treiben und vor allem Helden im medizinischen Bereich sowie die persönlichen Helden zu feiern.“ WhatsApp zufolge sollen die kleinen Aufkleber insbesondere dabei helfen, mit Menschen in Kontakt zu bleiben, die sich „isoliert, allein und verängstigt fühlen“.

So sehen die neuen Sticker von WhatsApp und der WHO aus:

Das Sticker-Set „Gemeinsam zuhause“ ist ab sofort verfügbar und beinhaltet 20 Aufkleber, die teils mit einer kurzen Textbotschaft wie „Ich bleib zu Hause“ oder „Luft High Five“ ausgestattet sind. Die Texte sind in zehn Sprachen verfügbar, darunter Deutsch, Englisch, Türkisch, Arabisch und Russisch. Es handelt sich um das erste offizielle Set überhaupt, das in mehreren Sprachen verfügbar gemacht wird.

Im Video verraten wir 13 Tricks rund um den Messenger, die ihr kennen solltet:

So bekommt ihr die neuen WhatsApp-Sticker

Die neuen Aufkleber zu COVID-19 lassen sich genau so installieren und einsetzen wie alle anderen Sets. Ihr öffnet einen Chat, tippt auf „Emoji“, dann auf „Sticker“ und dann noch auf „Hinzufügen“. Dann öffnet sich eine ganze Reihe an Sets.

Falls die neuen Sticker nicht auf Anhieb zu sehen sind, müsst ihr nach „Gemeinsam zuhause“ suchen und anschließend nur noch auf „Download“ tippen. Nach dem einmaligen Herunterladen stehen die Sticker wie alle anderen Aufkleber in den Chats zur Verfügung.