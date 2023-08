WhatsApp plant Überraschung: Neue Sticker-Funktion ist genial

WhatsApp bekommt in regelmäßigen Abständen neue Funktionen spendiert, die mehr oder weniger einen Mehrwert für den Messenger darstellen. Jetzt soll aber eine Funktion integriert werden, die viele von euch sicher mögen werden. Ihr könnt nämlich bald kinderleicht eigene Sticker erstellen.

WhatsApp bekommt KI-Sticker-Generator

Künstliche Intelligenz ist mittlerweile nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken. Immer mehr Apps bekommen deswegen KI-Funktionen, die zumindest laut den Entwicklern einen großen Mehrwert bieten sollen. Genau das soll auch in WhatsApp passieren. WABetaInfo hat in der neuesten Beta-Version 2.23.17.14 für Android entdeckt, dass ihr dort mithilfe von KI selbst Sticker erstellen könnt. Ihr müsst diese nur ganz grob mit einigen Worten beschreiben und bekommt dann einen Sticker angezeigt, den ihr in WhatsApp verschicken könnt. Das sieht dann wie folgt aus:

WhatsApp testet aktuell einen KI-Sticker-Generator. (Bildquelle: WABetaInfo

Bisher ist die neue Funktion laut WABetaInfo nur für eine kleine Gruppe ausgewählter Beta-Tester zugänglich und wird aktuell noch im kleinen Rahmen ausprobiert. Da KI-Funktionen immer häufiger werden und die Zeit für neue Funktionen eine wichtige Rolle spielt, ist aber davon auszugehen, dass das neue Feature relativ zeitnah veröffentlicht wird. Der Mutterkonzern Meta (ehemals Facebook) ist da ganz groß im Geschäft und schiebt gerade alles raus, was geht.

Für euch bedeutet das am Ende, dass ihr bald ganz einfach mit wenigen Worten eure eigenen Sticker erstellen könnt, die im Idealfall sonst bisher niemand verwendet. Ihr müsst also nicht wie bisher mit dem leben, was in den Sticker-Packs angeboten wird. Das schafft deutlich mehr Freiheit und ihr habt die Möglichkeit, euch noch besser ausdrücken zu können.

KI-System nicht bekannt

Welchen KI-Generator WhatsApp für die Erstellung von Stickern nutzt, ist nicht klar. Bekannt ist nur, dass es sich um eine „sichere Technologie von Meta“ handeln soll.

