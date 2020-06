Bildquelle: GIGA/Emoji Island

WhatsApp-Nutzer, aufgepasst: Eine kleine, aber bedeutende Änderung von Google könnte dazu führen, dass über den Messenger versendete Fotos nicht mehr automatisch gespeichert werden. Wer nicht auf seine Fotos verzichten will, muss eine bestimmte Einstellung ändern. GIGA verrät, wie das genau funktioniert.

WhatsApp für Android Facts

Mit Google Fotos hat der Suchmaschinenanbieter eine nützliche App geschaffen, die auf Millionen Smartphones ihren Dienst verrichtet. Das praktischste Feature ist die automatische Sicherung: Jedes geschossene Fotos wird auf Wunsch in der Google-Cloud gespeichert. Standardmäßig gilt das auch für die Medienordner, die Messenger wie WhatsApp und Co. anlegen – doch damit ist nun Schluss.

WhatsApp und Co.: Google deaktiviert automatische Foto-Sicherung

Wie Google im eigenen Support-Forum mitteilt, wird die standardmäßige Sicherung von solchen Medienordnern in Zukunft aufgehoben. Damit wolle der US-Konzern Ressourcen einsparen, berichtet Android Police. Für den Nutzer heißt das: Fotos und Videos, die man über WhatsApp und andere Messenger erhält, werden nicht mehr automatisch gespeichert. Wer etwa die Dateien regelmäßig von seinem Handy löscht, weil er glaubt, dass sie ohnehin bei Google Fotos gespeichert sind, dem droht in Zukunft der totale Foto-Verlust.

Neben WhatsApp sind auch noch weitere Messenger und Social-Media-Apps betroffen. Dazu gehören beispielsweise Facebook, Instagram, Snapchat oder Twitter und Viber.

Automatische Foto-Sicherung wieder aktivieren – so geht es

In Panik müssen Nutzer von WhatsApp oder Instagram aber nicht verfallen, denn mit einer kleinen Änderung lässt sich das Backup über Google Fotos wieder aktivieren. Dazu muss man in die Einstellungen der Google-Fotos-App und dort unter „Backup & Sync“ auswählen, welche Medienordner von welchen Apps wieder gesichert werden sollen. Google will die Nutzer in den kommenden Tagen über die Änderung informieren. Bereits gesicherte Daten sind nicht betroffen, sie bleiben weiter in Google Fotos als Backup verfügbar.