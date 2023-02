Geduld ist eine Tugend, sagt man. Geht es nach dem Sprichwort, müssen iPhone-Nutzer derzeit besonders tugendhaft sein. Denn ein geniales Feature für WhatsApp lässt bei manchen Besitzern des Kult-Handys noch auf sich warten. Dabei basiert die Technik sogar auf einer Funktion, die Apple mit iOS 16 eingeführt hat.

WhatsApp Facts

iOS 16 ist für iPhone-Besitzer wieder ein größeres Update. Viele kleinere und größere Neuerungen hat Apple seinem iPhone-Betriebssystem spendiert. Eine davon sticht besonders heraus: die Objekt-Freistellung. In Fotos können Objekte mit nur einem Fingertipp freigestellt werden – völlig automatisch und ohne kompliziertes Hantieren mit Photoshop oder anderen Bildbearbeitungsprogrammen. Dieses Feature macht sich nun auch WhatsApp zunutze.

WhatsApp: Manche iPhone-Nutzer müssen auf Sticker-Funktion noch warten

In Version 23.3.77 für das iPhone können individuelle Sticker erstellt und mit Kontakten geteilt werden (Quelle: WABetainfo). Dafür greift der beliebte Messenger auf die Freistellen-Funktion zu, die Apple mit iOS 16 eingeführt hat. Freigestellte Objekte können in WhatsApp als Sticker geteilt werden. Dazu einfach die Fotos-App öffnen und das Objekt, das freigestellt werden soll, kurz antippen bis es weiß aufblinkt. Im Anschluss kann das Motiv in WhatsApp als Sticker geteilt werden – soweit zumindest die Theorie.

In der Praxis scheint die Funktion bei manchen iPhone-Nutzern trotz aktueller WhatsApp-Version und kompatiblem iPhone (alle iPhones mit A12-Chip oder neuer) noch nicht verfügbar zu sein. Auch auf unserem Testgerät konnten wir das Feature nicht zum Laufen bringen. Wahrscheinlich schaltet WhatsApp die Sticker-Funktion erst stückweise frei.

Muss es immer WhatsApp sein? Es gibt auch Alternativen:

WhatsApp-Status bekommt großes Update mit fünf neuen Funktionen

Bereits für alle verfügbar sind aber die fünf neuen Features für den WhatsApp-Status. Damit können WhatsApp-Nutzer zum Beispiel ein Privatpublikum für ihren Status auswählen oder auch einen Sprach-Status einstellen.