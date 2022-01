Zum Start ins neue Jahr hat WhatsApp eine wirklich praktische Funktion für iOS-Nutzerinnen und -Nutzer eingeführt. Damit kann man sofort erkennen, wer einem schreibt. Gleichzeitig wird das Profilbild so noch wichtiger, da es jetzt viel häufiger auftaucht.

WhatsApp Facts

WhatsApp für iOS: Profilbilder in den Benachrichtigungen

Das neue Jahr startet für iOS-Nutzerinnen und -Nutzer von WhatsApp direkt mit einer tollen neuen Funktion. Zumindest einige Beta-Tester haben nämlich bemerkt, dass mit der neuesten Version eine kleine, aber feine Änderung umgesetzt wurde. In den Push-Benachrichtigungen werden nun nämlich direkt die Profilbilder mit angezeigt. Empfangt ihr also eine Nachricht, könnt ihr direkt auf dem Sperrbildschirm das Bild des Kontakts sehen, der euch die Nachricht geschrieben hat und müsst nicht mehr so auf den Namen achten:

Voraussetzung für die Nutzung der neuen Funktion ist iOS 15 und die neueste Beta-Version von WhatsApp fürs iPhone. Bisher können also nur wenige Menschen darauf zugreifen und sich an dem neuen Feature erfreuen. WhatsApp nutzt dafür eine neue Schnittstelle von iOS 15 und testet das Feature aktuell mit ersten Nutzerinnen und Nutzern.

In absehbarer Zeit dürfte WhatsApp die neue Funktion aber für alle freigeben. Wer dann iOS 15 auf seinem iPhone installiert hat, wird das Profilbild bei neuen Nachrichten in Einzel- oder Gruppenchats direkt zu sehen bekommen.

Profilbild wird noch wichtiger in WhatsApp

Da das Profilbild in WhatsApp in den Benachrichtigungen auf dem iPhone nun immer häufiger auftaucht, ist es umso wichtiger, dass man dort ein gutes und eindeutiges Bild einstellt. So wissen die Empfänger direkt, um wen es sich handelt und müssen nicht immer direkt auf den Namen achten. Spätestens wenn die neue Funktion dann wirklich für alle freigegeben wurde, dürfte das Thema noch einmal aufkommen. Wir werden euch informieren.