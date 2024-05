Wichtig für Thermomix-Besitzer: Dieses Modell landet auf dem Abstellgleis

Vorwerk hat offiziell angekündigt, den Support für ein Thermomix-Modell einzustellen. Ab Ende 2024 gibt es keine Reparaturen und Ersatzteile mehr für das Küchengerät. Wer dann noch Unterstützung braucht, muss sich anderweitig umsehen – oder einen neuen Thermomix kaufen.

Thermomix Facts

Thermomix TM31: Vorwerk beendet Unterstützung

Vorwerk hat seine Kunden darüber informiert, dass der Support für den Thermomix TM31 bald eingestellt wird. Bis Ende 2024 werden für das Modell noch Reparaturen oder Ersatzteile angeboten, danach nicht mehr. Besitzer des Geräts müssen sich also auf Änderungen einstellen, wenn sie die Küchenmaschine nach 2024 weiter verwenden möchten.

Anzeige

Der TM31 ist das dritte Modell von links. (Bildquelle: Vorwerk)

Für Besitzer des Thermomix TM31 gilt: Das Gerät kann nur noch in diesem Jahr repariert werden. Sollte also etwas mit dem Gerät nicht in Ordnung sein, ist jetzt die letzte Chance, einen offiziellen Reparaturauftrag beim Vorwerk-Kundenberater zu erteilen. Danach können nur noch Drittanbieter helfen. Auch für Ersatzteile ist Vorwerk in Zukunft nicht mehr die richtige Adresse (Quelle: PC-Welt).

Anzeige

Das Ende des Thermomix TM31 kommt nicht unbedingt überraschend. Das Modell kam bereits 2004 auf den Markt. Es hat keinen Internetzugang und diverse andere Funktionen, die erst mit späteren Modellen eingeführt wurden. Doch gerade die (erzwungene) Offline-Nutzung kommt bei einigen Besitzern bis heute gut an.

Anzeige

Zuletzt hat Vorwerk für den aktuellen TM6 eine Gemüsereibe vorgestellt:

Gemüse Styler für den Thermomix

Vorwerk: Kein neuer Thermomix in Sicht

Nach wie vor gibt es keine Anzeichen dafür, dass Vorwerk in absehbarer Zeit einen neuen Thermomix auf den Markt bringen wird. Auf einen möglichen TM7 warten Kunden schon länger. Der Vorgänger TM6 feierte sein Debüt im Jahr 2019 mit direktem Zugang zu Vorwerks Cookidoo-Plattform.

Besitzer des Thermomix TM31 können ihren Küchenhelfer auch ohne Vorwerk-Support weiter verwenden, auf ein ebenfalls älteres Modell ohne Internet umsteigen oder sich den TM6 zulegen.