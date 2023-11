Wie bei Netflix: YouTube testet neues Feature – aber ihr geht erstmal leer aus

Nach Netflix und Amazon will es jetzt auch YouTube wissen und gibt Gaming eine Chance. Premium-Nutzer können einige ausgewählte Online-Spiele in der App oder über den Browser spielen – deutsche Abonnenten schauen noch in die Röhre.

YouTube startet Gaming-Offensive

Amazon hat bereits seit etlichen Jahren eigene Gaming-Studios und einen eigenen Cloud-Gaming-Service, Netflix bietet inzwischen ebenfalls Dutzende Mobile-Games für seine Abonnenten an und jetzt scheint auch YouTube auf den Geschmack gekommen zu sein.

Wie droidlife berichtet, wurden Premium-Nutzer über eine Benachrichtigung von YouTube in Kenntnis gesetzt, dass sie ab sofort Zugriff auf neue Inhalte namens „Playables“ erhalten. Dabei handelt es sich um kleine Spiele, die sowohl über die App oder aber direkt im Webbrowser gespielt werden können. Im Gegensatz zu den bei Netflix integrierten Spielen, ist ein zusätzlicher Download der YouTube-Spiele nicht notwendig.

Aktuell sollen Premium-Abonnenten 37 unterschiedliche Spiele zur Verfügung stehen, darunter etwa Angry Birds Showdown, Brain Out oder Daily Solitaire – alles Games für den eher kleinen und kurzweiligen Gaming-Hunger.

Ob die Playables bei YouTube eine Zukunft haben, haben die Premium-Nutzer selbst in der Hand. Bis zum 28. März 2024 soll der neue Premium-Benefit getestet werden. Anschließend werden die Daten wahrscheinlich von YouTube ausgewertet und es wird ein Urteil gefällt.

Alle Informationen zu den YouTube Playables haben wir hier für euch zusammengefasst:

YouTube Playables aktuell noch nicht in Deutschland verfügbar

Wer hierzulande YouTube Premium abonniert hat, geht bislang noch leer aus. Die eigene Playables-Webseite auf YouTube ist nicht aufrufbar und auch in der „Was ist neu?“-Sektion gibt es lediglich den Hinweis zu finden, dass derzeit keine neuen Funktionen verfügbar sind.

Ob YouTube die Auswahl der Premium-Nutzer im Laufe der Testphase noch ausweitet, bleibt abzuwarten. Bislang sind die Playables nur in den USA verfügbar. Sollte sich daran etwas ändern, werden wir den Artikel jedoch mit einem Update versehen.

