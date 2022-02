Microsoft wird seinen Mitgliedern im Xbox Game Pass sowie Xbox Live Gold zukünftig entgegenkommen. Die Abonnenten des Services werden bei automatischen Abo-Verlängerungen bald größeren Schutz genießen. Das sorgt, wie schon beim Vorbild Netflix dafür, dass bestimmte Nutzer künftig sparen werden.

Xbox: Mehr Schutz im Abo

Microsoft wird künftig inaktiven Nutzern ihrer Abonnement-Services Xbox Game Pass und Xbox Live Gold entgegenkommen. Zunächst wird diese Praxis nur für Kunden im Vereinigten Königreich in Kraft treten, doch eine weltweite Ausrollung steht schon in Aussicht, wie das Unternehmen The Verge berichtet (Quelle: The Verge).

Die englische Wettbewerbs- und Marktaufsichtbehörde (CMA) hat die Gaming-Abonnements von Microsoft unter die Lupe genommen und gewisse Forderungen an den Spiele-Giganten gestellt, darunter auch die regelmäßige Prüfung ruhender Mitgliedschaften. Microsoft hat daraufhin einer freiwilliger Vereinbarung zugestimmt (Quelle: GOV.UK).

Was heißt das im Detail?

Zahlende Nutzer, die ihren Service länger als ein Jahr nicht genutzt haben, werden automatisch von Xbox benachrichtigt und darüber informiert, wie sie zukünftige Zahlungen vermeiden können. Verstreicht danach ein weiteres Jahr ohne Nutzung, wird Xbox das Abo automatisch kündigen.

Zudem wird Microsoft bei sich automatisch verlängernden Abonnements bessere Informationen zur Verfügung stellen. Dazu gehören weiterführende Details in Bezug auf die Häufigkeit der Erneuerung und Möglichkeiten der Rückerstattung bei versehentlich verlängerten Mitgliedschaften.

Mit dieser Entscheidung tritt Xbox in die Fußstapfen von Streaming-Anbieter Netflix, welcher bereits 2020 ähnliche Änderungen vorgenommen hat:

Mit den Neuerungen macht Microsoft einen feinen Zug und kommt Abonnenten entgegen, die bei all ihren Zahlungen für gewisse Dienste den Überblick verlieren. Auch die CMA zeigt sich glücklich mit der Entscheidung und hofft, dass andere Gaming-Abo-Anbieter mit dieser Praxis nachziehen.

Microsoft hat zuletzt mit der anstehenden Übernahme von Activision Blizzard große Wellen geschlagen. Aber was heißt das eigentlich für Gamer? Das erklärt dieses knackige Video:

