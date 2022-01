Es gibt nichts, was es nicht gibt – und das beweist heutzutage Palworld ganz wunderbar, ein Pokémon-ähnliches Fang-die-Monster-Multiplayer-Spiel mit Maschinengewehren, angeketteten Pals – das sind die Monsterchen – und Pals, die in Waffenfabriken arbeiten. Was zur Hölle?

Indie Games Facts

Alles ist falsch mit Palworld und die Fans lieben es: Das kommende Multiplayer-Spiel von Pocketpair sieht auf den ersten Blick wie ein Pokémon-Ableger aus, nur, dass die kleinen Monster jetzt mit Waffen herumlaufen und die Pistolen sowie Maschinengewehre sogar in Fabriken herstellen. Pals heißen die Tierchen, und die haben in Palworld lange nicht so viel zu lachen wie im Pokémon-Universum: Abgesehen von den Fabriken, in denen sie monoton arbeiten müssen, zeigen einige Szenen im Trailer sie sogar angekettet in einer Art Versuchsraum.

Alle Pokémon-Liebhaber sollten das folgende Video mit Vorsicht genießen:

Palworld: Zweiter offizieller Trailer

Wie Pokémon – nur mit Crafting, Survival, Multiplayer und dicken Kanonen

Entwickler Pocketpair hatte bereits mit Craftopia alle möglichen Spielmodi- und Trends zusammengewürfelt: Das Early-Access-Spiel ist irgendetwas zwischen Minecraft, Breath of the Wild, Pokémon, generischem Survival und Hack'n'Slash, wobei deutlich von noch mehr Spielen abgeschaut wurde. Craftopia hat allerdings ziemlich gute Kritiken auf Steam.

Palworld wird nun wahrscheinlich mit etwas anderer Optik wieder ein paar Genres vereinen, allerdings mit Fokus auf die Pals: Ihr könnt euch mit den niedlichen Kreaturen anfreunden, sie einfangen, füttern und in Fabriken arbeiten lassen! Je nachdem, wie sadistisch ihr seid, dürft ihr sie also gut behandeln oder aber einfach versklaven und essen. Palwold scheint in der Hinsicht nicht so kinderfreundlich wie sein Vorbild zu sein.

Palworld erscheint voraussichtlich 2022, ein genauer Release-Termin ist allerdings noch nicht bekannt. Bis jetzt soll Palworld nur für den PC erscheinen, jedoch ist Craftopia bereits auf Xbox One und Xbox Series X|S gehoppelt – dasselbe könnte möglicherweise auch mit Palworld passieren, sobald es erschienen ist.