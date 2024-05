Wie Subnautica: Steam-Spieler hypen Open-World-Survival – jetzt Rabatt sichern

Falls ihr Subnautica immer noch vermisst oder einfach ein Survival-Fan seid, seid ihr hier genau richtig: In einem recht neuen Spiel sollt ihr einen ganzen Planeten terraformen – und Rabatt gibt es auch noch.

Planet Crafter mit 30 Prozent Rabatt: Ein neues Subnautica?

Subnautica- und Minecraft-Fans sollten jetzt ganz genau aufpassen: Auf Steam ist gerade ein Open-World-Survival-Spiel in den vollen Release gegangen, das Spieler stark an diese beiden Kultspiele erinnert. In Planet Crafter landet ihr auf einem trostlosen Planeten, auf dem ihr um euer Überleben kämpfen müsst. Es gilt, eine Basis aufzubauen und den Planeten schließlich mithilfe von Technik fruchtbar werden zu lassen.

Zum Release bekommt ihr Planet Crafter mit einem netten Rabatt von 30 Prozent. Das Spiel kostet deshalb gerade nur 16,79 Euro. Das Angebot gilt noch bis zum 3. Juni.

Alle Subnautica-Fans sollten sich unbedingt diesen Trailer ansehen:

Planet Crafter: Launch-Trailer 1.0 (Englisch)

Sieht wie Subnautica aus und begeistert Survival-Fans restlos

Immer wieder könnt ihr in den Kommentaren der Steam-Spieler lesen, dass Planet Crafter mit Minecraft und Subnautica verglichen wird (auf Steam ansehen). Ich persönlich halte Subnautica ja für das allerbeste Survival-Spiel überhaupt. Dementsprechend bin ich schon dabei, Planet Crafter herunterzuladen.

Falls ihr ähnlich wie ich Minecraft und Subnautica liebt, dürfte euch auch die Prämisse von Planet Crafter gefallen: Hier gilt es nämlich, einen trostlosen Planeten in ein Paradies zu verwandeln, auf dem ihr leben und nicht nur überleben könnt. Nach einer ungemütlichen Landung in dem lebensfeindlichen Gebiet müsst ihr Ressourcen sammeln, forschen, eine Basis bauen und die Wunder dieser seltsamen Welt erkunden. Nach und nach wird es euch möglich sein, den Planeten über Terraforming zu verändern.

Planet Crafter ist ein gewaltloses Survival-Craft-Spiel, in dem ihr richtig viele Möglichkeiten zur Gestaltung eurer Welt haben werdet. Ihr könnt etwa die Tiere erforschen und per DNA-Entschlüsselung sogar eure eigenen Wesen erschaffen. Zudem soll die Open World voll sein mit spannenden Arealen und Entdeckungen – so schnell wird es also nicht langweilig. Grafisch scheint Planet Crafter sich einiges von Subnautica abgeschaut zu haben, was immerhin nichts Schlechtes bedeutet.

Übrigens könnt ihr Planet Crafter im Koop mit bis zu zehn Spielern ausprobieren – oder ganz im Singleplayer bewältigen. Planet Crafter ist am 10. April für PC erschienen und funktioniert auch auf dem Steam Deck wunderbar.