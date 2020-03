Mit Windows 10 führte Microsoft einige neue Funktionen ein, andere wurden von Windows 7 übernommen. Darunter gab es auch ein Feature, das sich unter Windows-Veteranen jeher großer Beliebtheit erfreut. Doch genau das scheint Microsoft nun auf die Abschussliste zu setzen.

Jeder Windows-Nutzer kennt sie, wirklich nutzen tun sie aber nur die wenigsten: Die Einstellungs-App in Windows 10. Das simple Menü sollte eigentlich mal die gute alte Systemsteuerung ersetzen, bis heute fehlen der App aber wichtige Funktionen, die man nur in der alten Übersicht findet. Bislang hat Microsoft den Nutzern weiterhin die Möglichkeit geboten, weiterhin die Systemsteuerung zu nutzen – das scheint sich jedoch bald zu ändern, wie aus einem Tweet eines Windows-Insider-Mitglieds hervorgeht:

As seen in build 19587 -- New velocity, HideSystemControlPanel (vso/tfs 25175482). Looks like Microsoft is working to kill {BB06C0E4-D293-4f75-8A90-CB05B6477EEE}



