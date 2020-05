Bildquelle: Microsoft / Mockuper

Jetzt ist Schluss! Nachdem Microsoft über viele Jahre hinweg Windows 10 mit zahlreichen Updates versorgt hat, zieht das Unternehmen nun die Reißleine und verbannt eine Windows-Variante aufs Abstellgleis.

Windows 10 Facts

32-Bit-Version von Windows 10: Microsoft stellt den offiziellen Support ein

Seit Windows XP bietet Microsoft sein beliebtes Betriebssystem in zwei Varianten an: 32 und 64 Bit. Da die 32-Bit-Versionen von Windows jedoch nicht einmal 4 GB RAM oder mehr unterstützen, gerieten sie nach und nach immer weiter in Vergessenheit.

Heutzutage kommt in fast allen aktuellen PC-Systemen, die man sich kaufen kann, eine 64-Bit-Version von Windows zum Einsatz. Das dürfte auch der Grund dafür sein, dass sich Microsoft nun dazu entschlossen hat, der 32-Bit-Variante den Laufpass zu geben. Das geht aus einem Eintrag eines neuen offiziellen Supportdokuments von Microsoft hervor.

In diesem wird erwähnt, dass das kommende Mai-Update nur noch von PCs mit 64-Bit-System installiert werden kann. Rechner mit 32-Bit-System werden also nicht von den neuen Funktionen der kommenden Softwareaktualisierung profitieren können.

So haltet ihr Windows 10 stets aktuell:

Auch zukünftige Funktionsupdates werden demnach nicht mehr für die 32-Bit-Systeme angeboten. Sicherheitspatches und kleinere Updates sollen die Nutzer jedoch weiterhin erhalten. Zudem besteht jederzeit die Möglichkeit, seine Windows-Installation auf eine 64-Bit-Version zu upgraden.

Welche Windows-Version nutze ich? So findet ihr es heraus!

Wer sich nicht sicher ist, ob er noch eine 32-Bit-Version verwendet, kann das mit ein paar simplen Klicks herausfinden:

Drückt Windows-Taste+E , um den Explorer aufzurufen.

, um den Explorer aufzurufen. In der linken Spalte findet ihr den Punkt „Dieser PC“ .

. Klickt mit der rechten Maustaste darauf und anschließend mit einem Linksklick auf „Eigenschaften“ .

. Ihr landet daraufhin in der Systemsteuerung im Menüpunkt „System“ .

. Unter dem Abschnitt „Systemtyp“ sehr ihr, ob ihr eine 32- oder 64-Bit-Version verwendet.

Dass Microsoft den Support der 32-Bit-Version einstellt, ist für die entsprechenden Nutzer zwar ärgerlich – dennoch ist es erstaunlich, dass Microsoft diese Windows-Variante überhaupt so lange aktuell gehalten hat.