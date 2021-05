Bald wird alles anders bei Windows 10: Microsoft-Chef Nadella bereitet Nutzer des Betriebssystems auf eines der wichtigsten Updates der vergangenen zehn Jahre vor. Es wird bereits von der „nächsten Generation von Windows“ gesprochen – und hier spielt auch Windows 10X eine kleine Rolle.

Windows 10 Facts

Windows 10: Microsoft verspricht großes Update

Hinter den Kulissen arbeitet Microsoft an einem großen Update für Windows 10. Was sich der Konzern hier vorstellt, hat Microsoft-Chef Nadella nun zumindest in Teilen erläutert. Er spricht von einem der wichtigsten Updates für Windows der vergangenen zehn Jahre. Einen Namen hat das Update aber noch nicht erhalten. Nadella gibt sich „unglaublich enthusiastisch gegenüber der nächsten Generation von Windows“.

Täglich neu: Die besten Deals auf GIGA

Bei der jetzt stattfindenden Build-Konferenz von Microsoft soll das neue Update noch nicht enthüllt werden. Einen genauen Termin hat man noch nicht bekannt gegeben. Fest steht, dass Windows zu einer offenen Plattform werden soll, auf der Programmierer einfacher Applikationen entwickeln und monetarisieren können. Das deutet auf größere Änderungen beim Microsoft Store hin. Dieser könnte mit dem Update noch wichtiger werden als zuvor – und Nutzer so mehr Auswahl bei der Software erhalten.

Schon in der Vergangenheit hatte es Hinweise darauf gegeben, dass der Microsoft Store von Grund auf renoviert werden soll. Der Konzern hat hier bereits Änderungen beim Vergütungsmodell für Spiele erläutert und gibt sich ab August 2021 mit einem geringeren Anteil zufrieden. Darüber hinaus soll es für Programmierer deutlich einfacher werden, ihre Projekte im Microsoft Store zu veröffentlichen.

Was ist Windows 10X? Die Antwort gibt es im Video:

Windows 10: Update bringt Elemente von Windows 10X

Kürzlich wurde bekannt, dass sich Microsoft von der Entwicklung von Windows 10X verabschiedet hat. Mit dem nächsten großen Update dürften dabei aber zumindest Teile der leichtgewichtigen Windows-Variante auch bei Windows 10 auftauchen. Nutzer dürfen sich zudem über ein aufgefrischtes und moderneres Aussehen freuen.