Auch anderthalb Jahre nach dem offiziellen Start von Windows 11 bleiben viele Nutzer weiterhin lieber bei dem Vorgänger Windows 10. Doch es sieht so aus, als könne Microsoft langsam aufatmen. Denn ein Blick auf die aktuelle Statistik der Steam-Hardware- und Software-Umfrage zeigt, dass trotz der Kritik immer mehr Nutzer auf Windows 11 umsteigen.

Windows 11 wird bei Steam-Nutzern immer beliebter

Never change a running system – diesem Grundsatz sind viele Windows-Nutzer auch heute noch treu. Das spiegelt sich auch in den aktuellen Zahlen der Steam-Hardware- und Software-Umfrage wider. Denn die meisten Gamer setzen weiterhin auf Windows 10. 61,2 Prozent halten an Microsofts inzwischen acht Jahre altem Betriebssystem fest.

Dass Microsoft es noch nicht geschafft hat, den Löwenanteil seiner Nutzerschaft zum Umstieg zu bewegen, dürfte den gigantischen Konzern zwar ärgern, doch so langsam scheint der Windows-11-Zug ins Rollen zu kommen. Zumindest bei den Steam-Nutzern. Denn inzwischen kommt Windows 11 bei immerhin 33,4 Prozent der Nutzer zum Einsatz – zum Vergleich: Im Vormonat waren es lediglich 22,4 Prozent.

Was den plötzlichen Windows-11-Trend bei den Steam-Spielern ausgelöst hat, ist nicht bekannt. Es ist auch möglich, dass Valve bei der Datenerfassung an einigen Stellschrauben gedreht hat. Denn eine so große Änderung bei den Nutzeranteilen ist alles andere als normal. Microsoft dürfte sich über das Ergebnis jedoch freuen.

Eure PC-Hardware erfüllt nicht die offiziellen Systemvoraussetzungen von Windows 11? Kein Problem, wir zeigen euch, wie ihr Microsofts neues OS auch auf eurem alten Rechner zum Laufen bekommt:

Nutzeranteil von Windows 11 dürfte weiter steigen

Auch wenn Windows 11 von vielen Nutzern scharf kritisiert wird, scheinen sich immer mehr Windows-User dazu zu entschließen, dennoch den Umstieg zu wagen. In den kommenden Monaten dürfte die Anzahl der Windows-11-Nutzer wahrscheinlich noch schneller steigen.

Schließlich hat Microsoft in einem offiziellen Blogeintrag verkündet, dass man ab sofort keine weiteren Funktions-Updates mehr für Windows 10 bereitstellen wird. Die Version 22H2 wird zwar weiterhin mit Sicherheits-Updates bis zum Oktober 2025 versorgt – neue Features und Co. wird es jedoch in Zukunft nur noch für Windows 11 geben.

Ihr überlegt die ganze Zeit, ob ihr auch auf Windows 11 umsteigen solltet? Wir fassen die Vor- und Nachteile von Microsofts neuem Betriebssystem zusammen und stellen sie Windows 10 gegenüber, um euch die Entscheidung zu erleichtern:

