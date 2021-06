Eigentlich wollte Microsoft Windows 11 erst in der kommenden Woche offiziell vorstellen. Doch schon jetzt ist eine Version geleakt, die viele Details zum neuen Betriebssystem enthüllt. Teile davon erinnern an macOS, können aber zurückgestellt werden. Zudem gibt es erste Details zu den möglichen Upgrade-Kosten von Windows 7, Windows 8 und Windows 10.

Microsoft Facts

Windows 11 verändert sich optisch stark

Die auf den ersten Blick größten sichtbaren Änderung in Windows 11 sind definitiv das Startmenü und die Taskleiste. Die Buttons, die unter Windows 10 und in allen Versionen vorher auf der linken Seite untergebracht sind, wandern nun wie bei macOS in die Mitte. Die Taskleiste schwebt zwar nicht, das Startmenü öffnet sich aber dann mittig. Sieht wie folgt aus:

Das Startmenü öffnet sich laut The Verge nicht nur in der Mitte des Bildschirms, sondern ist nun ein Fenster statt ein Menü und enthält zudem andere Informationen. Dort gibt es dann nämlich keine Kacheln wie bei Windows 10 mehr, sondern nur noch angepinnte Apps und man bekommt schnellen Zugriff auf die zuletzt geöffneten Dokumente. An dieser Stelle lässt sich der PC zudem herunterfahren. Das Startmenü, aber auch alle Fenster sind abgerundet.

Bilderstrecke starten (11 Bilder) Endlich Konkurrenz für Android und iOS: Sieht so Microsofts neues Smartphone-Betriebssystem aus?

Optisch erinnert das neue Windows 11 stark an die eingestellte Version von Windows 10X. Alles wird etwas bunter und moderner. Microsoft legt bei Windows 11 größeren Wert auf Widgets. Zudem wird man die Fenster deutlich einfacher in bestimmten Größen anpinnen können. Damit wird die Bedienung noch einmal durchdachter. Bis zum Release der finalen Version kann sich da natürlich noch viel tun.

In diesem Video seht ihr, was Windows 11 von Windows 10X übernimmt:

Wird das Upgrade auf Windows 11 kostenlos?

Bei XDA hat man sich der Frage angenommen und einen interessanten Hinweis gefunden. Man wird laut aktuellem Kenntnisstand kostenlos von Windows 7, Windows 8.1 und Windows 10 auf Windows 11 aktualisieren können. Von Windows 8 geht es laut aktuellen Informationen nicht. Dort müsste man zunächst auf Windows 8.1 aktualisieren.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).