Windows 11 ist da und kann eigentlich von jedem installiert werden, wenn der PC die Systemvoraussetzungen erfüllt. Aktuell gibt es aber ein Problem, denn viele Nutzerinnen und Nutzer, die eigentlich einen kompatiblen PC besitzen, bekommen von Microsoft angezeigt, dass Windows 11 nicht installiert werden kann. Das hat einen kuriosen Grund.

Windows 11 Facts

Windows 11: Installation klappt nicht, obwohl der PC kompatibel ist

„Dieser PC erfüllt derzeit nicht alle Systemanforderungen für Windows 11.“ Wer diesen Satz aktuell beim Versuch einer Installation von Windows 11 zu lesen bekommt, könnte richtig frustriert sein. Microsoft hat ein Problem bestätigt, wonach bei eigentlich kompatiblen Computern angezeigt wird, dass diese eben nicht die Systemanforderungen von Windows 11 erfüllen (Quelle: Windows Latest).

Schon im Vorfeld gab es viel Erklärungsbedarf zu Windows 11, denn PCs müssen TPM 2.0 unterstützen und Secure Boot aktiviert haben. Nur wenn diese beiden Punkte erfüllt sind, kann Windows 11 auf normalem Wege installiert werden.

Doch selbst wenn man alle Systemanforderungen erfüllt, klappt die Installation aktuell nicht. Bevor man jetzt in Panik gerät und nach dem Fehler sucht, sollte man durchatmen. Es liegt nicht am eigenen PC. Das Problem stammt von Microsoft und das Unternehmen arbeitet bereits an einer Lösung.

Sollte bei euch also die Fehlermeldung auftauchen, dass ihr Windows 11 gerade nicht installieren könnt, obwohl ihr vorab einen Test durchgeführt habt, der eigentlich gezeigt hatte, dass ihr Windows 11 installieren könnt, dann wartet einige Tage auf die Fehlerbehebung. Dann sollte die Installation ohne Probleme klappen.

Was Windows 11 alles bietet, verraten wir euch im Video:

Windows 11 sofort installieren

Ist euer PC kompatibel, aber ihr könnt Windows 11 nicht installieren, weil es für euch noch nicht freigeschaltet wurde, könnt ihr diese Einschränkung einfach umgehen. Ihr müsst dazu nur ein Programm von Microsoft installieren, womit der Download und die Installation sofort starten. Habe ich auf meinem Lenovo-Laptop am ersten Tag gemacht und Windows 11 so über Windows 10 drüber gebügelt. Über die normale Update-Funktion von Windows 10 war das Update für mich noch nicht vorgesehen. Wie das geht, lest ihr in diesem Artikel.