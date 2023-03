Windows 11 fühlt sich in vielen Belangen zwar fast so an wie Windows 10 – doch tatsächlich fehlen aktuell noch einige Funktionen aus dem direkten Vorgänger: Etwa der Lautstärkemixer, der direkt als Pop-Up auf dem Desktop genutzt werden kann. Doch das ändert sich nun dank eines neuen Updates.

Comeback in Windows 11: Lautstärkemixer kehrt zurück

Viele wissen es gar nicht: Die Sound-Lautstärke eures PCs lässt sich nicht nur auf der kompletten System-Ebene anpassen, mit dem Lautstärkemixer könnt ihr auch den Pegel einzelner Programme unabhängig voneinander anpassen.

Unter Windows 10 öffnet sich diese Option als praktisches Pop-Up, wenn ihr unten rechts in der Task-Leiste auf das Lautsprecher-Symbol mit einem Rechtsklick drückt und anschließend die Option „Lautstärkemixer öffnen“ auswählt. Auch unter Windows 11 gibt es diese Funktionalität, doch statt euch ein kleines Pop-Up zu öffnen, schmeißt euch Microsofts aktuelles Betriebssystem in seine Einstellungs-App, die den kompletten Bildschirm ausfüllt.

Das ändert sich aber nun. Wie Microsoft in einem aktuellen Blogeintrag verrät, wird gerade ein neues Insider-Update für Windows 11 ausgerollt, welches den Lautstärkemixer in Windows 11 überarbeitet. Nach der Installation der neuen Version können Nutzer diesen direkt über einen simplen Klick auf das Lautsprecher-Symbol erreichen – die Funktion erscheint als Overlay und lässt sich direkt darüber steuern.

So sieht das neue Overlay mit Lautstärkemixer aus (Bildquelle: Microsoft)

Doch das ist noch nicht alles. Wem das zu lange dauert, kann auch mit dem neuen Shortcut Windows-Taste + Strg + V direkt den Lautstärkemixer aufrufen.

Wo wir gerade bei neuen Windows-Funktionen sind: Die aktuelle Version von Windows 11 verpasst der Suchmaschine Bing auch KI-Unterstützung:

Das neue Bing in Windows 11

Windows 11: Neue Funktionen aktuell nur für Insider

Wie bereits erwähnt, wird das neue Windows-11-Update aktuell nur für Mitglieder des Insider-Programms ausgerollt. Wer sich für das Insider-Programm anmeldet, erhält frühzeitig Zugang zu neuen Windows-Updates, die jedoch noch nicht ganz final und damit unter Umständen auch instabil sind.

Auf Windows 11 upgraden oder doch lieber weiterhin Windows 10 treu bleiben? Diese Entscheidung können wir euch zwar nicht ganz abnehmen, aber wir verraten euch gerne, welche Vor- und Nachteile beide Betriebssysteme haben:

Wer jedoch unbedingt stets die neuesten Funktionen als erstes ausprobieren will, kann sich ganz einfach für das Windows-Insider-Programm anmelden – und sich natürlich auch jederzeit wieder davon abmelden.

