Schon zu Windows-10-Zeiten fing Microsoft damit an, seine eigenen Produkte innerhalb des Betriebssystems zu bewerben und auch Windows-11-Nutzer bleiben davon nicht verschont – für viele ein großer Kritikpunkt. Microsoft scheint das jedoch egal zu sein, wie der aktuelle Fund eines aufmerksamen Windows-Nutzers beweist.

Werbung in Windows 11: Microsoft baut noch mehr Anzeigen ein

„Du willst Chrome herunterladen? Warum probierst du vorher nicht einmal Microsoft Edge aus?“ – diese oder ähnliche Anzeigen hat wahrscheinlich jeder Windows-Nutzer schon mal gesehen, der – statt die hauseigene Microsoft-Lösung zu nutzen – eine Browser-Alternative heruntergeladen hat.

Was als kleines Ärgernis anfing, hat sich inzwischen zu einem gigantischen Kritikpunkt vieler Windows-Nutzer entwickelt. Denn es gibt in Windows 11 immer mehr Anzeigen zu sehen, die Nutzer darauf hinweisen, dass sie sich doch bitte mit ihrem Microsoft-Account einloggen sollen, um den vollen Funktionsumfang ihres Betriebssystems nutzen zu können oder andere Software wie Microsofts Teams oder Office bewerben.

Und Microsoft scheint in Zukunft in noch mehr Menüs von Windows 11 Werbung unterbringen zu wollen. Das beweisen neue Screenshots des Twitter-Nutzers Albacore, der die Anzeigen schon jetzt in einer Insider-Version entdeckt hat:

Microsoft plant, diese Anzeigen anscheinend in einem neuen Home- und im Konten-Menü von Windows 11 unterbringen zu wollen. Vor allem das Home-Menü scheint als reine Werbefläche für Microsoft-Dienst zu fungieren.

Läuft Windows 11 überhaupt auf eurem alten PC? So könnt ihr es in Windeseile herausfinden:

Microsofts Werbe-Offensive in Windows 11 ist in vollem Gange

Windows-Nutzern wird übrigens bereits jetzt im Konten-Menü Werbung angezeigt – zumindest unter Windows 11 22H2:

Auch abseits der Insider-Versionen werden Windows-11-Nutzer bereits mit Werbeanzeigen konfrontiert. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Trotz dieser aggressiven Werbestrategie kommt der Windows-11-Zug nach einem eher behäbigen Start langsam ins Rollen. Im April verzeichnete Steam einen rasanten Anstieg der Windows-11-Nutzer. Inzwischen werden auch die meisten neuen PC-Systeme und Laptops bereits ab Werk mit Windows 11 ausgeliefert.