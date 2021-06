Mit Windows 11 kündigt sich der Nachfolger von Windows 10 an, doch es gibt immer noch viele Menschen, die mit Windows 7 unterwegs sind. Microsoft führt nun eine Einschränkung ein, damit auch die letzten Nutzerinnen und Nutzer auf ein neueres Betriebssystem umsteigen.

Windows 7: Keine Treiber mehr über Update-Funktion

Die offizielle Unterstützung von Microsoft für Windows 7 ist schon seit über einem Jahr abgelaufen. Seitdem gibt es keine Sicherheitsupdates mehr für das veraltete Betriebssystem. Trotzdem sind noch viele PCs mit Windows 7 ausgestattet und Microsoft so ein Dorn im Auge. Damit die Nutzung immer umständlicher wird, hat man nun eine neue Einschränkung eingeführt. Ab sofort verteilt Microsoft über die Update-Funktion von Windows 7 keine Treiber mehr. Wer also Windows 7 weiterhin nutzen möchte, muss sich bei einer Neuinstallation alle Treiber besorgen und manuell installieren. Auch die Aktualisierung funktioniert dann nicht mehr über die Update-Funktion von Windows 7.

Ob diese neue Einschränkung Wirkung zeigt, wird sich noch zeigen müssen. Die manuelle Installation von Treibern ist zwar deutlich umständlicher als automatisch eingespielte Treiber, doch das wird Hardliner sicher nicht davon abhalten, ein unsicheres und veraltetes Betriebssystem zu nutzen. Zudem wird Microsoft laut MSPowerUser auch bis 2023 noch Treiber für Windows 7 signieren, damit die alten Systeme von Volumenkunden problemlos laufen. Mit der Zeit dürfte die Nutzung aber immer schwieriger werden.

Windows 11 steht vor der Tür

Während Microsoft die Nutzung von Windows 7 mit weiteren Einschränkungen erschwert, steht mit Windows 11 eine neue Version zur Verfügung. Dort wird sich optisch einiges ändern. Besonders deutlich sichtbar wird das mit dem neuen Startmenü, welches man bei Bedarf aber umstellen kann. Wer Windows 7 nutzt und zu Windows 11 wechseln will, könnte Glück haben und ein kostenloses Upgrade abgreifen. Was Windows 11 sonst noch alles kann, erfahren wir in wenigen Tagen.

