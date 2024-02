Windows-Nutzer können aufatmen: Microsoft erfüllt langjährigen Traum

Im März ist es so weit: EU-Bürger werden ab diesem Zeitpunkt in der Lage sein, den Edge-Browser vollständig von ihrem Windows-PC zu installieren. Dieses neue Maß an Freiheit stellt Microsoft seinen Windows-Nutzern jedoch nicht freiwillig zur Verfügung.

Edge lässt sich in Windows 10 & 11 bald deinstallieren

Der Edge-Browser ist für viele Windows-Nutzer schon seit Jahren ein Ärgernis. Wer versucht, direkt nach der Windows-Installation eine Alternative herunterzuladen und zu installieren, wird von Microsoft gleich mehrfach gebeten, Edge doch mindestens eine Chance zu geben. Und nach größeren Windows-Updates ist es nicht ungewöhnlich, dass Microsoft Edge plötzlich wieder als Standard-Browser eingerichtet ist – das nervt!

Doch damit ist bald Schluss – genauer gesagt am 6. März 2024. An diesem Stichtag will Microsoft sowohl Windows 10 (Version 22H2) als auch Windows 11 (Version 23H2) mit einem Update versorgen, das es den Nutzern erlaubt, die folgenden vorinstallierten Windows-Apps zu deinstallieren:

Kamera

Cortana

Fotos

Web-Suche mit Microsoft Bing

Microsoft Edge

Für die letzten beiden Apps gibt es jedoch eine Einschränkung: Nur Windows-Nutzer in der EU können die Web-Suche mit Bing und Microsoft Edge von ihrem System deinstallieren. Alle anderen Nutzer müssen sich weiterhin mit den Programmen herumschlagen.

Bei euch öffnet sich immer noch Microsoft Edge, wenn ihr einen Link anklickt? Wir zeigen euch, wie ihr schnell und einfach euren Standard-Browser unter Windows 11 ändert:

EU zwingt Microsoft zum Handeln

Diesen Schritt haben wir der EU zu verdanken, genauer gesagt dem Digital Markets Act (DMA). Das Gesetz hat diverse neue Vorschriften im Gepäck, die vor allem große Unternehmen dazu zwingen, einige Änderungen vorzunehmen – auch Apple ist davon betroffen.

Um nicht gegen die neuen Auflagen zu verstoßen, hat sich Microsoft auf jeden Fall dazu entschlossen, Nutzern von Windows 10 und Windows 11 innerhalb der EU die Möglichkeit zu geben, Microsoft Edge zu deinstallieren und erfüllt ihnen einen lange gehegten Traum.

