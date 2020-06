Nach Far Cry Primal war Far Cry 5 ein ordentlicher Sprung für Ubisoft und mit etwas Glück, können die Fans bald einen sechsten Teil in den Händen halten. Es wird spekuliert, dass eine Ankündigung schon nächsten Monat kommen könnte.

Laut neuen Gerüchten, ist Far Cry 6 eines der Spiele, das während des kommenden Ubisoft-Showcases am 12. Juli 2020 angekündigt und präsentiert werden soll. Damit würde Far Cry 5 nach drei Jahren eine Fortsetzung erhalten.

Egal in welchem Spiel, mehrere Outfits machen immer Spaß.

Bilderstrecke starten (31 Bilder) Far Cry New Dawn: Alle Outfits freischalten - so geht's ohne Far Cry-Credits

Far Cry 3 ist der beliebteste Teil der Fans

Far Cry 5 war ein großer Schritt von Ubisoft, denn das Spiel erhielt zahlreiche neue Features spendiert und war auch für Neueinsteiger leicht zu erlernen. Laut Fans konnte es Far Cry 3 allerdings nie das Wasser reichen, weshalb die Hoffnung, dass ein mögliches Far Cry 6 ein Top-Spiel werden könnte, hoch ist.

Das Ubisoft-Event am 12. Juli 2020 ist ein Ersatz für die abgesagt E3 – große Ankündigungen werden also nicht ausbleiben. Bei Far Cry 6 handelt es sich bisher aber lediglich um ein Gerücht.

Auf Far Cry 5 könnt ihr derzeit im PlayStation Store ordentlich sparen. Dort erhaltet ihr das Spiel bis zum 25. Juni 2020 für 14,99 Euro statt 69,99 Euro, zahlt also satte 78 % weniger. Um zum Angebot zu gelangen, nutzt gern folgenden Button.

downloaden

Würdet ihr euch über ein Far Cry 6 freuen, oder denkt ihr, die Spielreihe sollte bei fünf enden? Über welche Spiel-Fortsetzungen würdet ihr euch freuen? Schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare.