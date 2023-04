Am 1. April stellte Asus auf YouTube seine neue Handheld-Konsole namens ROG Ally vor. Alle dachten, dass es sich dabei um einen kleinen Aprilscherz handelt – doch nun bestätigt Asus, dass das Produkt wirklich auf den Markt kommt. Und die ersten technischen Daten lesen sich absolut traumhaft. Im direkten Vergleich wirkt die Nintendo Switch dagegen beinahe wie Elektroschrott.

Switch- und Steam-Deck-Konkurrent: Asus stellt ROG Ally vor

Der Handheld-Markt ist hart umkämpft. Zwar kann kein Konkurrent den Verkaufszahlen der Nintendo Switch auch nur ansatzweise das Wasser reichen – die Switch ging inzwischen über 122 Millionen Mal über die Ladentheke – trotzdem gibt es immer mehr Unternehmen, die ein Stück vom Handheld-Kuchen abhaben wollen. Zuletzt konnte Valve mit der Einführung des Steam Deck im letzten Jahr für ordentlich Furore sorgen und zeigte, dass auch PC-Spieler nicht ein halbes Vermögen in die Hand nehmen müssen, um sich eine gescheite Handheld-Konsole leisten zu können.

Der neue Rivale Asus hingegen scheint ein anderes Konzept zu verfolgen – das legen zumindest die ersten Informationen dar, die über den brandneuen Handheld namens ROG Ally bekannt sind:

Handheld Asus ROG Ally Steam Deck Prozessor Zen 4 + RDNA 3 Zen 2 (4 Kerne, 8 Threads @ max 3,5 GHz) + RDNA 2 Display Größe: 7 Zoll

Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel

Bildwiederholfrequenz: 120 Hz

maximale Helligkeit: 500 nits Größe: 7 Zoll

Auflösung: 1.280 x 800 Pixel

Bildwiederholfrequenz: 60 Hz

maximale Helligkeit: 400 nits RAM noch nicht bekannt 16 GB LPDDR5 @ 5.500 MHz Speichergrößen noch nicht bekannt 64 GB (eMMC) / 256 GB (NVMe) / 512 GB (NVMe) OS Windows 11 Linux (SteamOS) Gewicht 608 Gramm 669 Gramm Preis noch nicht bekannt ab 419 Euro

Ihr wollt den Asus ROG Ally in Aktion sehen? Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer anschauen:

ASUS ROG ALLY – offizieller Trailer zum Gaming-Handheld

Das macht den Asus ROG Ally so besonders

Im Vergleich zu vielen anderen Handheld-Konsolen scheinen Käufer des Asus ROG Ally keine großen Abstriche in Kauf nehmen zu müssen. Da der Bildschirm Full-HD-Auflösung bietet, dürften alle Inhalte sehr scharf angezeigt werden, dank 120-Hz-Display fühlt das Gameplay in Spielen, in denen eine derart hohe Bildrate erreicht werden kann, besonders flüssig an. Zum Vergleich: Steam Deck und Nintendo Switch bieten nur ein HD-Display mit 60 Hz. Die maximale Helligkeit von 500 nits sollte auch bei Gaming im strahlendem Sonnenschein dafür sorgen, dass alles auf dem Display gut erkennbar bleibt. Zudem erreicht der Lüfter selbst unter Last gerade einmal einen Geräuschpegel von 20 Dezibel – ein erstaunlich geringer Wert.

Auch in Sachen Performance machte der Asus ROG Ally in einem Hands-On-Video von Linus Sebastian von Linus Tech Tips eine gute Figur. Der Tech-YouTuber durfte zwar kein Performance-Overlay während seiner Session einblenden, erklärte aber, dass der Handheld laut Asus bei einem Verbrauch von 15 Watt 50 Prozent schneller sein soll als das Steam Deck. Bei einem Stromverbrauch von 35 Watt soll der Asus ROG Ally sogar doppelt so viel Performance bieten wie das Konkurrenzmodell von Valve.

Bei einer kleinen Testrunde in Horizon Zero Dawn schwankte die Bildrate laut Linus’ Gefühl zwischen 20 und 45 FPS – welche Grafikeinstellungen zu dieser Zeit aktiv waren, lässt sich jedoch nicht sagen. Wem das nicht reicht, kann übrigens Asus’ hauseigene eGPU (eine externe Grafikkarte) anschließen, um die Grafikleistung noch weiter zu erhöhen.

Asus hält wichtigste Info unter Verschluss

Die bislang wichtigste Information hat Asus jedoch bislang noch nicht herausgegeben: den Preis. Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir nicht, wie teuer der Gaming-Handheld wird. Vergleichbare Modelle von Marktbegleitern kosten gut und gerne 1.500 Euro. Laut Insider-Informationen auf Twitter könnte der Preis jedoch deutlich geringer ausfallen. Hier steht ein Verkaufspreis von rund 700 US-Dollar im Raum.

Rein leistungstechnisch ist jedoch jetzt schon klar, dass der Asus ROG Ally mit der Switch den Boden aufwischen wird. Der Handheld von Nintendo hat inzwischen aber auch rund 6 Jahre auf dem Buckel und viele Fans hoffen bereits seit geraumer Zeit auf die Ankündigung eines Nachfolgers.