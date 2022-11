Am Sonntag ist es soweit: Die Fußballweltmeisterschaft 2022 beginnt und damit das sportliche Großereignis des Jahres. Ob Finalsieg oder Ausscheiden in der Vorrunde: Mit den richtigen Gadgets wird das Fußballfest in jedem Fall zum Spaß.

Die EM im vergangenen Jahr war aus deutscher Sicht eine Enttäuschung. Und auch bei der Fußballweltmeisterschaft 2022 bleibt für Deutschland lediglich die Außenseiterrolle, glasklare Favoriten sind Frankreich, Brasilien und Argentinien. Doch wer weiß, vielleicht überrascht uns „Hansis Haufen“ auch – die Nationalmannschaft ist ja für ihre Turnier-Tugend bekannt. Damit das Fußballfest selbst im (hoffentlich unwahrscheinlichen) Fall eines vorzeitigen deutschen Ausscheidens aber nicht ins Wasser fällt, haben wir praktische Gadgets zusammengestellt, die bei der WM 2022 nicht fehlen dürfen.

Richtig mitfiebern mit dem passenden Fernseher

Großer Fernseher zum kleinen Preis: Das bietet der Medion Life X16596. Auf dem 65-Zoll-Fernseher macht jedes Fußballspiel doppelt viel Spaß. Technisch muss der Medion-TV sich trotz seines geringen Preises nicht verstecken. QLED-Bildtechnik? Check. 4K-Auflösung? Check. HDR10 und Dolby Vision? Check. Außerdem gibt es 3 HDMI-Eingänge, an denen Sat-Receiver, Spielkonsole und mehr angeschlossen werden können.

Weitere empfehlenswerte TV-Geräte haben wir in unserer Übersicht zusammengestellt.

Wer außerdem nicht auf Satelliten-TV, DVBT-2 oder Kabel angewiesen sein will, muss einen Streaming-Dienst wie Zattoo (bei Zattoo ansehen) oder Magenta TV (bei Magenta TV ansehen) abonnieren, um die Spiele sehen zu können.

Raclette-Grill sorgt für das leibliche Wohl

Da die Fußballweltmeisterschaft 2022 im Winter stattfindet, fällt Grillen im Garten wohl eher ins Wasser. Trotzdem ist das gemeinsame Essen mit Freunden und Familie natürlich wichtig und für ein schönes Fußballfest das Tüpfelchen auf dem i. Dazu passt perfekt ein Raclette-Grill. Hier kann jeder sein eigenes Pfännchen zubereiten, sodass auch verschiedene Geschmäcker (vom Veganer bis zum Fleisch-Liebhaber) glücklich sind.

Selbst für den Sieg sorgen mit FIFA 2022

Und wenn Deutschland wirklich – Gott bewahre – in der Vorrunde ausscheidet? Dann müssen wir es am Controller selbst richten: In FIFA 2022 stellen wir als Bundestrainer die Mannschaft richtig auf und sorgen für den Sieg. Erhältlich unter anderem für die PlayStation 4 (bei Amazon ansehen), die PlayStation 5 (bei Amazon ansehen), die Xbox One (bei Amazon ansehen), Xbox Series X (bei Amazon ansehen), als PC-Version (bei Amazon ansehen) und für die Nintendo Switch (bei Amazon ansehen).

Schwarz Rot Gold überall

Das passende „Schlaaand“-Set darf natürlich auch nicht fehlen, um seine Fanleidenschaft nach außen zu zeigen. Das besteht aus Deutschlandflaggen, einer Perücke, Pfeifen und vieles mehr.

Und wer zwischen all den vielen Spielen schnell mal den Überblick verliert, wer wann gegen wen antritt, kann sich mit einem Spielplan behelfen – auch ideal für Tippspiele.

Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass uns Müller, Musiala und Co. nicht enttäuschen werden!