Wo bleibt GTA 6? Red Dead Redemption hat Vorrang

Schon seit vielen Jahren warten Fans auf den Nachfolger zu Grand Theft Auto 5. Doch Rockstar lässt sich gerne Zeit. Ein Leak macht jetzt klar, dass immerhin Fans von Red Dead Redemption bald auf ihre Kosten kommen könnten.

Red Dead Redemption Facts

Red Dead Redemption auf dem PC: Bald könnte es so weit sein

Das erste Red Dead Redemption ist inzwischen schon 14 Jahre alt. Trotzdem ist es in all den Jahren nie auf dem PC erschienen. Das könnte sich allerdings bald ändern. Der für gewöhnlich gut informierte Rockstar-Insider Tez2 will den entscheidenden Hinweis gefunden haben.

Auf X (früher Twitter) schreibt der Leaker, dass der Rockstar-Launcher nach einem Update neue Informationen bereithält. In den öffentlich nicht einsehbaren Daten gibt es demnach eindeutige Hinweise auf einen PC-Port von Red Dead Redemption sowie der Erweiterung Undead Nightmare. Der Text liest sich wie folgt:

Reise durch die weitläufigen Gebiete des amerikanischen Westens und Mexikos in Red Dead Redemption und seiner Zombie-Horror-Erweiterung Undead Nightmare, jetzt spielbar auf dem PC.

Laut Tez2 handelt es sich bei dem Text um einen „Marketing string“. GTA 5 würde im Launcher in einem ähnlichen Format beworben werden. Aktuell handelt es sich bei den Informationen natürlich nur um ein Gerücht, das von Rockstar nicht bestätigt wurde. Genießt sie also mit Vorsicht.

Red Dead Redemption ist bereits auf der PS4 und der Switch verfügbar

Red Dead Redemption ist ursprünglich nur für die PS3 und die Xbox 360 erschienen. Im vergangenen Jahr hat Entwickler Rockstar Games dann bewiesen, dass er den Western-Hit nicht vergessen hat. Der Port für PS4 und Nintendo Switch wurde allerdings sofort für den hohen Preis kritisiert.

Auch ein später PC-Release könnte Fans jetzt beschäftigen, während sie auf den Release von GTA 6 warten. Seit dem ersten Trailer hält sich Rockstar mit offiziellen Informationen zurück. Auch einen Release-Termin gibt es nicht. Das lässt natürlich nur mehr Gerüchte zu eventuellen Verschiebungen zu. Vielen Spielern steht allerdings gleich die nächste Enttäuschung bevor. Auch GTA 6 wird zum Release nicht auf dem PC erscheinen. In dem Fall dauert es aber hoffentlich keine 14 Jahre.