An diesem Wochenende bieten wir euch eine ganze Reihe hochwertiger Programme des Herstellers Ashampoo wie Photo Optimizer 8 und Backup Pro 15 kostenlos zum Download an. Weitere Informationen zu den Programmen sowie die zugehörigen Download-Links findet ihr in unserem Artikel.

Download-Aktion: 5 Vollversionen kostenlos zum Download

Ashampoo Photo Optimizer 8

Mit Photo Optimizer 8 könnt ihr auf Knopfdruck Farben, Kontraste und Belichtung von Einzelfotos oder ganze Fotosammlungen optimieren. Alternativ habt ihr die Möglichkeit, diese manuell zu bearbeiten und umfangreiche Korrekturen und Effekte anzuwenden.

Ashampoo WinOptimizer 18

WinOptimizer 18 optimiert und reinigt euer Windows und bringt es so wieder auf Vordermann. Weiterhin sorgt das Programm für eine Verbesserung eurer Privatsphäre insbesondere unter Windows 10.

Ashampoo Music Studio 2022

Mit Music Studio 2022 editiert, organisiert und mixt ihr Audio-Dateien. Weiterhin können mit der Software fertige Projekte gebrannt und passende Cover gedruckt werden.

Ashampoo Backup Pro 15

Backup Pro 15 kann Backups beliebiger Daten und ganzer Betriebssysteme erstellen. Das Programm arbeitet dabei automatisiert im Hintergrund und eignet sich besonders gut für die Datenrettung nach Systemausfällen, Malware-Befall oder Hardware-Problemen.

Ashampoo Burning Studio 2022

Burning Studio 2022 ermöglicht euch das Brennen von Filmen, Musik und anderen Dateien auf CD, DVD und Blu-ray. Auch das Rippen von Musik-CDs und das Erstellen von Covern sind mit dem Programm möglich.

