Als Alternative zur teuren Gasheizung haben Japaner mit dem Kotatsu seit Jahrhunderten eine ganz eigene Lösung, um die Kosten für Wärme nach unten zu drücken. Die moderne Variante kann auch in Deutschland bestellt werden.

Kotatsu: Der beheizte Tisch aus Japan

Japanische Häuser sind nicht für ihre gute Wärmedämmung bekannt. Die Wände sind dünn und klassische Heizungen haben sich in weiten Teilen des Landes nach wie vor nicht durchsetzen können. Kalt ist den Bewohner trotzdem nicht, denn mit dem Kotatsu steht seit Jahrhunderten eine effektive Insellösung bereit, um auch im Winter nicht frieren zu müssen (Quelle: Wikipedia).

Vom Konzept her könnte der Kotatsu mit einem Ofen verglichen werden, um den sich die Familie sammelt. Er steht aber nicht in der Ecke und verbrennt Holz – es handelt sich vielmehr um einen von unten beheizten Tisch, der um eine große Decke erweitert ist. Die Familie nimmt rund um den Tisch auf dem Boden Platz und steckt die Beine unter eben diese Decke, welche die Wärme gut zusammenhält. Der Boden selbst ist oft mit Tatami-Matten ausgestattet, die sich wärmer anfühlen als das in Europa bekannte Parkett oder Laminat.

Der Kotatsu ist in Japan so erfolgreich, dass längst nicht nur Wohnungen über einen verfügen. Auch in Restaurants ist er zu finden und selbst Züge bieten den beheizten Tisch mitunter an.

Mittlerweile lässt sich ein Kotatsu auch in Deutschland erstehen. Das komplette Set, bestehend aus Tisch, Heizung und Decke ist dabei aber nicht gerade günstig.

Kotatsu: Eine Alternative zur Gasheizung?

Da die Anschaffungskosten recht hoch sein können, stellt ein Kotatsu nicht in jedem Fall eine preiswerte Alternative zur Gasheizung her. Fest steht auch, dass es sich im Grunde um einen mit Strom betriebenen Heizlüfter handelt. Da auch die Strompreise in letzter Zeit deutlich gestiegen sind, ist nicht mit einer Ersparnis zu rechnen.