Gestern Abend gab Blizzard überraschend bekannt, dass die neueste Erweiterung Shadowlands verschoben werden muss. Der Grund dürfte allen bekannt vorkommen.

WoW: Auf unbestimmte Zeit verschoben

Schweren Herzens haben die Entwickler gestern verkündet, dass der Release von World of Warcraft: Shadowlands auf unbestimmte Zeit verschoben werden muss. John Hight schreibt in einem Statement, dass sie reichlich Feedback aus der Community erhalten haben und noch Zeit benötigen, um die gewünschten Anpassungen und Verbesserungen in Angriff zu nehmen.

Das ist 2020 nicht das erste Mal, dass Spiele verschoben werden mussten, weil die Entwickler noch an Feinheiten feilen möchten. Vermutlich blieb auch Blizzard von den Auswirkungen der Corona-Krise nicht ganz verschont.

Ein neuer Release-Termin wurde noch nicht bekannt gegeben. Es heißt lediglich „später dieses Jahr“.

Bis zum Release könnt ihr euch die Zeit mit dem Brettspiel versüßen.

Der Pre-Patch steht in den Startlöchern

Zwar steht bisher kein neuer Termin für WoW: Shadowlands fest, der Pre-Patch geht aber bald online. Während dieser anderenorts bereits ab dem 13. Oktober 2020 zur Verfügung steht, müssen wir uns hierzulande bis zum 14. Oktober 2020 gedulden. Über den neuen Release-Termin halten wir euch auf dem Laufenden.

Habt ihr euch das Spiel schon vorbestellt und welche Edition habt ihr euch gegönnt? Seit wann spielt ihr World of Warcraft schon? Erzählt es uns sehr gerne in den Facebook-Kommentaren.