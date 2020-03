Der starke Erfahrungs-Buff und die Tatsache, dass vielerorts die Menschen zu Hause bleiben, sorgt wieder für mehr Leben auch in den verwaisten Gebieten der alten Addons von WoW. Bei der Community kommt das gut an.

In World of Warcraft: Battle for Azeroth war in den alten Gebieten bis auf ein paar Twinks selten viel los. Blizzard spendiert allen Spielern aber jetzt den Buff „Wind der Weisheit“, der 100 Prozent zusätzliche Erfahrung bringt. Dieser Buff ist sogar bis zum 20. April 2020 aktiv.

Leveln ging in WoW also noch nie schneller und die Spieler scheinen die Chance zu nutzen. In mehreren Reddit-Threads freuen sich die Spieler über deutlich belebteren Gebiete und auch für Rückkehrer und Neu-Einsteiger ist es eine positive Erfahrung. So schreibt beispielsweise Nutzer Sneakz in einem Thread:

„Es ist perfekt für mich. Ich habe gerade erst meine Frau und meine Tochter für das Spiel begeistern können und ihre erste Erfahrung ist eine Welt mit vielen Spielern, die leveln, damit sie auf Leute wütend sein können, die ihnen die Mobs wegnehmen. Es sind gute Zeiten.“

Ein weiterer Nutzer beginnt einen ähnlichen Thread mit den Worten:

Danke an Blizzard, dass sie das gemacht haben. Ich mag alternative Charaktere, aber ich kann mir Boosting nicht leisten und alleine zu leveln, selbst wenn ich mich entschied, ohne Gruppe zu spielen, schien langweilig. Normalerweise halte ich nicht länger als eine Stunde durch. Heute habe ich mich eingeloggt, um ein bisschen zu leveln. Jedes Gebiet fühlte sich lebendig an und hatte eine Menge Spieler und ich hatte Spaß am Leveln, auch wenn ich nicht so viel mit Spielern interagiert habe. Der Tag ging im Handumdrehen vorbei. Ich wollte mich nur für diese Erfahrung bei Blizzard und allen bedanken.

Der Buff funktioniert übrigens auch mit Erbstücken und steigert die Bonus-XP noch weiter. Wenn ihr also schon immer überlegt habt, WoW zu beginnen, wieder aufzunehmen oder eine Twink zu spielen, die Level-Phase dürfte euch jetzt kaum noch abschrecken.