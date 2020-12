Auch nach über 15 Jahren ist World of Warcraft nicht aus der Gaming-Welt wegzudenken und die neuste Erweiterung Shadowlands stellt sogar einen Weltrekord auf.

Schon mit der Einführung der Classic-Server löste World of Warcraft einen neune Hype aus und auch die neuste Erweiterung Shadowlands findet viele Abnehmer unter den Rollenspiel-Fans. Mit Shadowlands stellt Blizzard einen neuen Verkaufsrekord auf, mit dem sie sich quasi selbst vom Thron stoßen.

In einer Pressemitteilung gaben Activision Blizzard bekannt, dass World of Warcraft Shadowlands das sich am schnellsten verkaufte PC-Spiel in der bisherigen Geschichte ist. In den ersten 24 Stunden verkaufte sich die Erweiterung ganze 3,7 Millionen Mal.

Damit verweist WoW ein anderes Blizzard-Spiel auf den zweiten Platz. Diablo 3 wurde am ersten Tag 3,5 Millionen Mal verkauft und mit 3,3 Millionen Verkäufen an Tag 1, ist auf dem dritten Platz eine weitere WoW-Erweiterung mit Namen Legion.

Der Erfolg von Shadowlands zeichnete sich schon bei den Vorbestellungen ab. Ende Oktober 2020 verkündete Blizzard, dass Shadowlands die Vorbesteller-Zahlen der anderen Erweiterungen weit hinter lassen konnte.

Nun wird Shadowlands aber zeigen müssen, ob die Inhalte Spieler auch auf Dauer begeistern werden können. Seid heute ist der erste Schlachtzug Schloss Nathria zugänglich und soll spätestens mit dem noch folgenden mythischen Modus die Spieler herausfordern.